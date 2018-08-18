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Сама элегантность: Джоли показала безупречный наряд
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Сама элегантность: Джоли показала безупречный наряд 

WDay.ru 50 минут назад
Фото: WDay.ru
Актриса даже по магазинам ходит при полном параде!
Развод явно идет на пользу Анджелине Джоли. Будучи замужем за Брэдом Питтом, она то и дело выходила на улицу в невнятных бесформенных платьях и туниках. После же расставания звезду как будто подменили! Сексуальные платья, яркие комплекты, принты и декольте — кажется, актриса вновь начала ценить моду.
Даже за покупками с детьми Джоли отправилась в роскошном и очень элегантном туалете — вот что значит настоящая женщина! Папарацци настигли семью Джоли-Питт в Лос-Фелиз. Анджелина, ее старшая дочь Шайло и сын Нокс зашли в несколько магазинов, в том числе в гипермаркет товаров для домашних животных. Обычная мама выбрала бы для такого случая джинсы, футболку и кеды, но только не Анджелина Джоли!
Актриса блистала на парковке в идеально продуманном наряде, который состоял из широких брюк, тренча на поясе и топа в бельевом стиле — все в любимом звездой черном цвете. Ансамбль дополнили черные же лодочки на шпильке, пара крупных солнцезащитных очков и стильная светлая сумочка.
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