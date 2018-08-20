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Видео дня: дети пробуют блюда разных стран мира и описывают вкус
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Видео дня: дети пробуют блюда разных стран мира и описывают вкус 

Letidor.ru 10 минут назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите, как дети пробуют незнакомые для них устрицы, тако, сациви и другие известные блюда.
Часто дети ограничиваются небольшим набором продуктов в детском и подростковом возрасте. Кто-то наотрез отказывается есть помидоры, кому-то не нравится рыба, а кто-то не хочет даже сладких фруктов.
Порой бывает сложно заставить ребенка попробовать что-то новое, особенно если это касается полезных продуктов, в которых содержатся необходимые для организма витамины. Правда, бывают и такие любознательные дети, которые сами просят родителей угостить блюдом из их тарелки.
Не все герои этого ролика с энтузиазмом восприняли идею о том, чтобы попробовать блюда из разных стран мира, кто-то даже не хотел пробовать определенные кулинарные шедевры, но все-таки им пришлось.
В этом видео дети пробуют блюда, о которых раньше не догадывались.
Они должны были описать свои ощущения от новых для них вкусов, а также предположить, блюда из каких стран они пробуют.
Сациви, устрицы, манты, тако, айран и тофу — эти блюда дети запомнят навсегда.
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