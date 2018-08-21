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Археологи нашли в Египте сыр возрастом более 3000 лет
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Археологи нашли в Египте сыр возрастом более 3000 лет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Группа исследователей Каирского университета во главе с Энрико Греко нашли в египетской гробнице кусок сыра, которому не меньше 3200 лет. Об этом сообщило ИА Nation News.
В обнаруженном еще в XIX веке захоронении был погребен жрец, казначей и полководец Птахмес. Историки утверждают, что он был управляющим Мэмфиса, который являлся столицей Нижнего Египта в период 19-й династии.
Археологи обнаружили сыр в нескольких целых глиняных кувшинах. По их мнению, он был сделан из смеси молока козы, овцы и буйволицы. Скорее всего, он был мягким, влажным и кислым.
В куске сыра также нашли следы бактерий возбудителя бруцеллеза Brucella melitensis.
В середине августа стало известно, что ученые обнаружили в Египте гигантский саркофаг из черного камня. Они датировали его IV–III веком до нашей эры.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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