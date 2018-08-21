Найден сыр возрастом 3000 лет

Ученые нашли образец сыра еще в 2010 году, но тогда не поняли, что перед ними. Тогда группа археологов нашла могилу Птахмеса, древнего распорядителя города Мемфиса, и в ней исследователи раскопали коллекцию сосудов, один из которых содержал странное белое вещество.

Вещество оставалось загадкой долгие годы, пока анализ, проведенный учеными из Университета Катании и Каирского университета, не выявил его истинную природу. Это оказался сыр, чем-то похожий на шавре, то есть более кислый сыр, чем обычно. Тысячелетия хранения превратили его практически в камень.

Есть его опасно из-за колонии бактерий, размножившихся на поверхности древнего сыра. Ученые выяснили, что это Brucella melitensis, бактерия, вызывающая бруцеллез. Так что если вы захотите попробовать древний сыр, то будьте готовы к лихорадке, головной и желудочной боле, а также ко всем прочим симптомам пищевого отравления, причем эта болезнь может длиться днями, месяцами, а иногда и целыми годами.