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Найден сыр возрастом 3000 лет
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Найден сыр возрастом 3000 лет 

Популярная механика 38 минут назад
Фото: Популярная механика
Ученые нашли образец сыра еще в 2010 году, но тогда не поняли, что перед ними. Тогда группа археологов нашла могилу Птахмеса, древнего распорядителя города Мемфиса, и в ней исследователи раскопали коллекцию сосудов, один из которых содержал странное белое вещество.
Вещество оставалось загадкой долгие годы, пока анализ, проведенный учеными из Университета Катании и Каирского университета, не выявил его истинную природу. Это оказался сыр, чем-то похожий на шавре, то есть более кислый сыр, чем обычно. Тысячелетия хранения превратили его практически в камень.
Есть его опасно из-за колонии бактерий, размножившихся на поверхности древнего сыра. Ученые выяснили, что это Brucella melitensis, бактерия, вызывающая бруцеллез. Так что если вы захотите попробовать древний сыр, то будьте готовы к лихорадке, головной и желудочной боле, а также ко всем прочим симптомам пищевого отравления, причем эта болезнь может длиться днями, месяцами, а иногда и целыми годами.
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