Стресс во время беременности вызывает депрессию у детей

Депрессию принято считать болезнью взрослых людей. Но даже двухлетние дети могут страдать от подавленности и тревоги, если их матери испытывали стресс во время беременности, гласят данные нового исследования.

Стресс побуждает организм вырабатывать гормон кортизол, который разрушает связи между клетками мозга в областях, ответственных за эмоции новорожденных.

Это может плохо отразиться на психическом состоянии девочек. Но на мальчиков нервная беременность матери никакого влияния не оказывает, сообщает Daily Mail.

Ученые из Университетской клиники Шарите в Берлине определили уровень кортизола у 70 беременных женщин. Участницы сдавали анализы на ранних, средних и поздних сроках. Когда детям исполнился месяц, им сделали МРТ-обследование.

Спцстя два года авторы исследования опросили 45 женщин, чтобы узнать — кажутся ли их дети грустными, одинокими, встревоженными или застенчивыми, и как часто это происходит. Также матери рассказали, испытывают ли младенцы проблемы со сном, чем они увлекаются и как ладят с окружающими.

Оказалось, что высокий уровень кортизола во время беременности влияет на мозг ребенка, а точнее — на то, как разные области могут взаимодействовать друг с другом (это показало МРТ).

Уже в двухлетнем возрасте у детей могут развиваться депрессии и тревожные расстройства. Но это справедливо только для девочек. Точную причину такой взаимосвязи ученые выявить не смогли — возможно, женщины от природы более эмоциональны.

Ранее было проведено исследование о влиянии алкоголя на развитие ребенка во время беременности. Итог оказался закономерен — дети, чьи матери употребляли спиртное, набрали меньше баллов на IQ-тесте и имели сложности с концентрацией внимания. Причем речь шла не о постоянных запоях, а всего о двух алкогольных напитках в месяц. В подростковом возрасте такие дети часто страдают от гиперактивности и импульсивности действий.

Ученые также выявили, что инсектицид ДДТ, попавший в организм беременной женщины, вдвое повышает риск аутизма у ребенка. Средство запретили около 30 лет назад, но оно очень устойчиво и до сих пор представляет опасность.

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