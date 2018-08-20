21 и 22 августа на территории ЮЗАО пройдут интересные и познавательные мероприятия на природе

Погода в столице стоит отличная. На этой неделе Мосприрода приглашает детей и взрослых на экскурсии и квесты.

21 августа в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

21 августа в 11:00 — «Сказки под сосной» на природных территориях «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2). Чтение экологических сказок о природе на свежем воздухе. Обсуждение, разгадывание загадок, подвижные игры. Мероприятие 3 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

21 августа в 12:00 — квест «Птица счастья» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Приглашаем вас на поиски портрета одной из птиц-обитательниц Битцевского леса (а вдруг посчастливится встретить саму птицу?). Но не всё так просто! Портрет разделён на части, которые спрятаны на маршруте. Ориентируясь по карте и подсказкам, вам предстоит собрать все детали паззла, а ещё — проявить смекалку, ведь только правильно ответив на вопросы, вы сможете собрать правильный портрет! Мероприятие 8 +. Необходима предварительная запись по телефону: 8-916-306-56-50.

21 августа в 12:00 — квест «Птица счастья» на природных территориях «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2). В ходе квеста участникам предстоит собрать паззл с изображением птицы и ответить на орнитологические вопросы. Предварительная запись обязательна! Мероприятие 7 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

21 августа в 13:30 — эколого-просветительская экскурсия «Прогулка по историческим местам Природного заказника „Воробьевы горы“ от экоцентра „Воробьёвы горы“ (Андреевская наб., д. 1). Посещение достопримечательностей: Андреевский монастырь, Президиум РАН, Новоандреевский мост, Лужнецкий метромост, дача Грачевых, эскалаторная галерея, стела Герцена и Огарева, ГЗ МГУ, Храм Троицы Живоначальной, руины ресторана Крынкина. Форма одежды: соответствующая сезону и погодным условиям. Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь сменную обувь.

22 августа в 11:00 — интерактивная экскурсия „Мой дом. Мой город“, „Мой парк. Мой город“ в экоцентре „Воробьёвы горы“ (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями „ООПТ“, „Заказник“. Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику „Воробьевы горы“ с помощью экспоната „Живые 3D метки“, знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы, на примере фауны и флоры „Воробьевых гор“. Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

22 августа в 13:00 — тематическое занятие „Арт Среда“ в экоцентре „Битцевский лес“ (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). На наших творческих занятиях мы будем учиться превращать старое в новое, а ненужное — в необходимое, ну, или очень симпатичное! Творить из старых журналов и газет, угадывать в лесных коряжках очертания и лица, разукрашивать, плести и оживлять то, что, на первый взгляд, кажется бесполезным и неодушевленным. Мероприятие 8 +. Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону 8-916-306-56-50.

22 августа в 13:30 — эколого-историческая экскурсия „Улицами Москвы“ в экоцентре „Воробьёвы горы“ (Андреевская наб., д. 1). Посетители знакомятся со знаковыми московскими достопримечательностями (Кремль, Останкинская телебашня, зоопарк, Ленинградский вокзал, Большой театр, Третьяковская галерея) через рассказ экскурсовода и презентацию на экране. Материал закрепляется игрой с картой столицы при помощи фишек и графических подсказок. Мероприятие 7 +. Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь сменную обувь.

22 августа в 14:00 — квест „Найди исток реки Очаковки“ в Ландшафтном заказнике „Теплый Стан“ (ул. Академика Бакулева, д. 2). Участники квеста ближе познакомятся с ландшафтным заказником „Теплый Стан“, погрузятся в историю местности, узнают легенды некоторых объектов ООПТ. Посетители мероприятия проверят свои знания по экологии и географии, навыки ориентирования на местности с помощью карты и компаса, умения достигать результата при работе в команде. Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38. Мероприятие 14 +.

Полную информацию можно посмотреть на сайте Мосприроды.