В Битцевском лесу расскажут о летучих мышах

Завтра, 23 августа, в 18 часов в Ясеневе впервые пройдет уникальный бесплатный квест, посвященный ежегодному природоохранному празднику — Международной ночи летучих мышей.

Впервые к Международной ночи летучих мышей Москва присоединилась в прошлом году. Эколого-просветительский квест для всей семьи провел на своей территории Измайловский парк. В этом году поддержать международную акцию решили и другие природные территории города, в том числе и экоцентр «Битцевский лес».

«Каждый год во многих европейских странах проходят лекции, выставки, семинары, на которых горожанам рассказывают об этих удивительных животных. Всего в мире около 900 видов летучих мышей. Шесть из них обитают в столице. Это ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан и рыжая вечерница. Все они занесены в Красную книгу столицы как редкие и исчезающие виды, а потому требуют особого внимания», — рассказали в «Мосприроде».

Участники игры узнают, сколько рукокрылых обитает в Москве, почему они спят вниз головой, много ли насекомых проглатывает летучая мышь за 60 минут, правда ли, что все летучие мыши вампиры, почему этим существам удобнее спать головой вниз и другие интересные факты. Победителей, а также тех, кто придет в костюме летучей мыши, ждут памятные призы.

С помощью познавательных квестов экологи столицы хотят развенчать мифы вокруг очаровательных ушастых зверьков, которых многие незаслуженно причисляют к опасным для жизни и здоровья человека. А если гости мероприятия задержатся в них до наступления темноты, то сами смогут понаблюдать за летучими мышами.

Адрес природно-исторического парка «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2).

Более подробно о квесте можно узнать на сайте «Мосприроды»: https://www.mos.ru/news/item/44096073/