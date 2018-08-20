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Постройневшая Рианна в кобальтовом платье на свадьбе лучшей подруги
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Постройневшая Рианна в кобальтовом платье на свадьбе лучшей подруги 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
На днях Рианна прилетела к себе на родину, на остров Барбадос, чтобы разделить вместе с подругой детства Сонитой Александер один из самых важных дней в ее жизни, свадьбу. Можно было бы ожидать, что эпатажная поп-дива не станет изменять себе и появится на церемонии бракосочетания в экстраординарном наряде, однако певица была одета ровно так же, как все подружки невесты: в классическое вечернее платье оттенка синий кобальт с пикантным декольте и ниспадающими оборками на плечах.
Элегантный образ подчеркнул постройневшую фигуру Рианны. Еще недавно хейтеры с удовольствием обсуждали лишний вес исполнительницы, но теперь эта тема больше не актуальна, ведь артистка находится в лучшей форме.
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