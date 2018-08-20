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Меган Маркл приготовила наследство для дочери
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Меган Маркл приготовила наследство для дочери 

Sunmag 28 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Британские таблоиды продолжают принимать ставки, когда у герцога и герцогини Сассекских появится первенец. Но если Гарри от вопроса о детях лишь отмахивается («Не сейчас. Когда-нибудь, в обозримом будущем»), то Меган, как оказалось, уже приготовила наследство для дочери.
В Сети всплыло интервью Меган 2005 года, которое она дала американскому журналу Hello!. Разговор состоялся после окончания второго сезона сериала «Форс-мажоры», где актриса играла одну из главных ролей. В беседе она призналась, что любит наручные часы и, завершив съемки, решила себя побаловать — приобрела Cartier French Tank. На обратной стороне часов Меган сделала трогательную гравировку «M. M. от M. M.». «Надеюсь, однажды я передам эти часы по наследству моей дочери», — сообщила она.
Что же, хоть принц Гарри и не любит, когда Меган сравнивают с его мамой, но не можем не вспомнить, что принцесса Диана тоже любила именно эту модель часов Cartier. В инстаграме бренда можно даже найти фотографию принцессы с любимым аксессуаром на руке. Так что Меган определенно черпала вдохновение в стиле принцессы сердец, хотя и утверждает обратное.
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