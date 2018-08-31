Новый подъем уровней рек зафиксировали в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. / ТАСС /. Подъем уровней рек в западных районах Приморского края, где продолжается ликвидация последствий наводнения, зафиксирован за прошедшие сутки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю в пятницу.

В регионе продолжается наводнение из-за непрекращающихся с 21 августа дождей. С 25 августа режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Октябрьском районах. Накануне реки Приморья показали спад уровня воды, однако синоптики уже предупреждают о возможном влиянии на погоду крае тайфуна «Джеби», который 5 сентября подойдет к южной части острова Хонсю и станет супертайфуном.

Согласно данным оперативной сводки МЧС, за прошедшие сутки на малых притоках реки Раздольной (Уссурийск и Надеждинский район) отмечались подъемы уровня воды на 0,3-0,8 м. На реках Спасского, Ханкайского, Хорольского, Пограничного районов вода также поднялась на 0,2-0,8 м за сутки. В нижнем течении реки Илистой (Черниговский район) паводковая ситуация стабилизировалась, а на реках бассейна Уссури сохраняется высокая водность, на отдельных участках — с подтоплением низких мест.

Зафиксированные подъемы воды, по данным ГУ МЧС, не вызвали значительных разливов и затоплений. В пятницу пройдут максимальные уровни, а в субботу начнется интенсивный спад воды. На утро пятницы, так же, как и в предыдущий день, остаются подтопленными четыре населенных пункта в трех муниципальных образованиях: в Уссурийском городском округе, Надеждинском и Октябрьском муниципальных районах. Подтоплено 125 жилых домов (уменьшилось на девять за сутки) и 195 придомовых территорий (уменьшилось на 26 за сутки).

В крае подтоплены два участка автомобильных дорог, жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. К ликвидации последствий паводка привлечены 867 человек, 236 единиц техники, в том числе 23 плавсредства.