Дерзко и сексуально! Где найти модное нижнее белье для девушек с пышными формами

Кто сказал, что сексуальное белье не идет «пышкам»? Дизайнеры Incanto выступают против общепринятых стандартов красоты — итальянский бренд нижнего белья выпустил новую сексуальную коллекцию для девушек размера «плюс».

Обладательницам пышных форм порой бывает трудно: обычно магазины нижнего белья ограничиваются стандартным размерным рядом, так что поиск подходящего комплекта может надолго затянуться. Incanto решил облегчить задачу: новая коллекция бренда была специально выпущена для девушек с аппетитными формами.

Классический черный, сочный бургунди и нежный нюдовый — соблазнительные кружевные комплекты подойдут для любого случая и настроения. Расширенный размерный ряд позволит тебе выбрать идеальное нижнее белье, которое будет подчеркивать твои потрясающие изгибы: размеры бра — от 3 до 6 D и от 4 до 6, трусики — до XXL.

Провокационная и дерзкая коллекция поступит в бутики Incanto уже осенью.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб