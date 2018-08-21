Белла Хадид: бьютихаки и неожиданные признания

В недавнем интервью «Модель года» и рекордсменка по количеству глянцевых обложек Белла Хадид призналась: она обожает Монику Беллуччи и не любит носить каблуки. Как она ухаживает за кожей и какой главный совет Белле дала мама?

О любимой косметике

Белла очень много путешествует. Иногда за месяц у девушки бывает столько перелетов, сколько у обычных людей за год. Это большой стресс для организма и кожи. Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, модель всегда берет с собой на борт увлажняющий крем. А еще модель никогда не выходит из дома без блеска для губ. О звездах, изменившихся до неузнаваемости, мы писали тут.

«В самолет всегда беру с собой увлажняющие средства: маску, сыворотку и крем. Они питают кожу, и после приземления я готова приступить к работе. Никогда не выхожу из дома без Dior Lip Maximizer и Dior Lip Glow — они всегда есть в моей сумочке».

Хадид любит корейские маски и считает, что им нет равных даже в Америке.

О бьюти-экспериментах

На съемках Белла часто примеряет разные образы: яркие губы, разноцветные пряди и сложнейшие укладки. В жизни модель не любит краситься, а каблукам предпочитает кеды. Лучшие образы Беллы можно посмотреть здесь.

«Я люблю эксперименты. Точно скоро подстригусь под мальчика, отрежу челку или перекрашусь в блондинку. Но пока в восторге от длинных волос. В обычной жизни я обожаю носить кеды с платьями. В них чувствую себя более сексуальной, чем на каблуках».

О бьюти-иконах

Белла призналась, что для нее иконы стиля — Шер и Моника Беллуччи. Именно они восхищают и вдохновляют модель.

«Шер и Моника — очень значимые фигуры. И они обе с детства были для меня образцом для подражания. Шер — не только невероятная актриса и певица, но и fashion— икона. Она удивительная. Моника — одна из красивейших женщин мира. Ей невозможно не восхищаться».

О своем бьюти-хаке и способах расслабления

«Моя мама всегда говорила: пей воду! Болит живот или голова? Выпей стакан воды — это лучшее лекарство. И сейчас я понимаю, что она права. Вода не только дает возможность почувствовать себя лучше, но и позволяет заботится о моем теле, губах и кожи, увлажняя изнутри».

Лучшим способом расслабления Белла считает мантры и медитацию.

«Я — очень духовный человек. Утро начинаю с позитивных мыслей. Перед сном стараюсь медитировать — это помогает лучше подготовиться к следующему дню. Когда у меня плохой день, я звоню маме или близким. Здорово, что они есть. У меня не очень много друзей из-за работы. А мне важно значь, что могу положиться на кого-то».

Источник: Allure. com