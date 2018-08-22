Ненадежное платье Риты Оры не удержало ее грудь

Все-таки ходить по улицам без нижнего белья — не самая лучшая затея.

Неправильно подобранное платье может сыграть злую шутку с любой девушкой, и даже со звездой. Вот и Рита Ора промахнулась с выбором наряда. Она появилась на улицах Нью-Йорка в цветном коротеньком платье-комбинации в бельевом стиле на тоненьких бретельках. А нижнее белье решила проигнорировать.

В итоге при ходьбе ее бюст угрожающе качался из стороны в сторону, а потом и вовсе стал выскальзывать из одежды. Пикантности всей этой ситуации прибавляло то, что вырез платья был довольно глубоким, да еще и отороченным черным кружевом.

Все-таки у певицы свое — и очень оригинальное — видение стиля. Обычно знаменитости выбирают максимально откровенные образы для сцены, а в обычной жизни их чаще всего можно увидеть в обычных джинсах, простых футболках, спортивных леггинсах. А Рита поступает наоборот.

На свои выступления она, в основном, одевается хоть и ярко, но максимально удобно. А вот на прогулке ее часто можно увидеть в совершенно невероятных вещах. Total-look из неонового леопарда, безумные джинсовые ботфорты, которым позавидовала бы сама Кардяшьян, или абсолютно прозрачная юбкам — вот идеальный повседневный лук по мнению Оры.

Ну, а про огромные декольте и говорить нечего! При том, что фигуру певицы (а в частности, ее грудь) нельзя назвать идеальной. «Такая обвисшая грудь, будто выкормила троих детей», — не раз подкалывали звезду хейтеры. А между тем, детей у звезды нет, да и лет ей всего 27.

Но мнение антифанатов Риту абсолютно не волнует. Вот и на этой прогулке она даже не сочла нужным поправить сбившееся на сторону платье. Что ж, такая смелость в любом случае заслуживает уважения.

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