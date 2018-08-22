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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт на прогулке по Нью-Йорку
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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт на прогулке по Нью-Йорку 

Harper’s Bazaar 21 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новый день — новый выход Кайли Дженнер. 21-летняя бизнес-леди появилась на улицах Нью-Йорка вместе со своим избранником Трэвисом Скоттом: пара покидала один из лучших отелей города. Не смущаясь окруживших их папарацци, влюбленные открыто выражали чувства друг к другу.
Самая юная миллиардерша была одета в короткое платье-бюстье молочно-белого цвета с тонким поясом на талии. Образ блондинка дополнила солнцезащитными очками прямоугольной формы и черными слегка потертыми кожаными ботильонами выше щиколотки.
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