Вставшая на протез Сэмми Джабраиль запустила флешмоб — в нем участвуют «люди-киборги» со всей России

Петербурженка Сэмми Джабраиль, потерявшая ногу в результате страшной аварии, встала на протез и запустила флешмоб в поддержку людей с ограниченными возможностями. Теперь под хэштегом #протезынаволю появляются публикации девушек и парней, переживших протезирование и рассказывающих, почему «быть киборгом» не так уж и плохо.

Я ХОЖУ (!) ⠀ Со вчерашнего дня стучит сердце как не родное. Наверно от перевозбуждения. Это случилось, хорошие мои. Мы так долго ждали и вот наконец-то я хожу. С помощью, но делаю успехи. Что мне сказать? Я рада, я плачу и радуюсь, потому что теряю связь с реальностью. Спасибо вам всем, за вашу крепкую поддержку. Хочется сказать, что вы у меня самая думающая аудитория. Это чудесно. Серьёзно. ⠀ Ночь я не спала, с этим пока загвоздки, однако спросонья узреть в углу комнаты свою новую красивую ногу, что это? Поразительные эмоции. Выходит, что я девочка-киборг? Теперь сама себе напоминаю куклу. Дабы обо мне узнало больше людей, а это, соответсвенно, понесло за собой свободу людей с ограниченными возможностями, предлагаю запустить флешмоб: #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ ⠀ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ ВАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И МОЖЕТ БЫТЬ — ПРЕДЛОЖЕНИЯ❤️ ⠀ Ура, товарищи, ура) Публикация от Сэмми Джабраиль (@semmi_djabrail) 20 Авг 2018 в 2:42 PDT В числе участников акции — Ибрагим, лишившийся конечности в результате севастопольского теракта, Дмитрий, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, и Валентина, не имеющая стопы с самого детства. Каждый из них ведет Instagram-блог, где показывает, что с бионическим протезом можно научиться кататься на велосипеде, ежедневно ходить на сальсу, переплыть не только бассейн, но и Босфор, и поддержать своими историями других людей с подобными особенностями.

По просьбе босса пришлось удалить прежнюю и загрузить эту. Так вот, Сэмми встала на протез. Поздравляем! А еще хочу тоже такую ногу как у нее. #протезынаволю#оттобокк#ottobock#ottobockspb#ottobockinrussia Публикация от Ибрагим (@prosthetist_ibragim) 20 Авг 2018 в 3:48 PDT #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ Публикация от Валентина (@valentinalauk) 20 Авг 2018 в 11:34 PDT В Питере сегодня ветрено 🤓.. #протезголени#инвалидвбольшомгороде #сколиолоджик #протез#ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ Публикация от Валентина Стадник (@ipampu) 18 Авг 2018 в 6:51 PDT Публикация от Dmitry Koshechkin (@dmitry_koshechkin) 22 Авг 2018 в 11:48 PDT Публикация от AnoukEvil (@_annouk_) 14 Авг 2018 в 9:44 PDT Публикация от Валентина Стадник (@ipampu) 14 Авг 2018 в 12:32 PDT Публикация от Konstantin Deblikov (@bionic_russia) 5 Дек 2017 в 11:47 PST Публикация от Ирина Скачкова (@iren_ne_iren) 13 Авг 2018 в 1:10 PDT Думаю, люди с телесной инаковостью прекрасно владеют «искусством» быть как все. Что я имею ввиду. Много прилагается усилий, чтобы скрыть свой дефект, чтобы не испытывать весь тот букет чувств, который накрывает при встрече с другими. #zm_amp #протезынаволю Публикация от Психолог Zmitrovich Viktoryia (@vzmitrovich) 1 Фев 2018 в 1:31 PST В сети запустился флешмоб #ПротезыНаВолю и это про то, как перестать стесняться и сделать свою особенность преимуществом. Про красивые протезы, позволяющие самоидентифицировать человека. 💃Розовый или чёрный?💃 Публикация от Моторика (@motoricans) 22 Авг 2018 в 2:40 PDT Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.