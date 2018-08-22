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Анджелина Джоли надела летящее шелковое платье на шопинг с детьми
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Анджелина Джоли надела летящее шелковое платье на шопинг с детьми 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В будничной жизни Анджелина Джоли в основном предпочитает носить безразмерные платья, скрывающие ее фигуру и совершенно не подчеркивающие ее женственность. Но 21 августа актриса и режиссер приятно удивила поклонников, отправившись на шопинг со старшими дочерьми Шайло и Захарой в элегантном и стильном образе.
Конечно, изменять своему любимому черному цвету звезда не стала, но зато вместо очередного балахона надела летящее шелковое платье с кружевом и перфорированными кожаными вставками на груди. К этому наряду многодетная мама подобрала нюдовые лакированные лодочки и кожаную прямоугольную сумку среднего размера.
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