Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма с королевой. Сколько стоит пальто герцогини?

Герцогиня Кембриджская выглядела прекрасно: на ней была черная шляпка и серое пальто Peter Pan за 445 фунтов (около 39 тысяч рублей).

https://www.youtube.com/watch?v=gzHuydlaxoo

Смотри фото здесь.

Кстати, принц Гарри (33) и Меган Маркл (37) к семейному выходу не присоединились. Говорят, сейчас влюбленные отдыхают в Италии.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-kejt-middlton-i-printsa-uilyama-s-korolevoj-skolko-stoit-palto-gertsogini/