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Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма с королевой. Сколько стоит пальто герцогини?
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Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма с королевой. Сколько стоит пальто герцогини? 

Peopletalk 25 минут назад
Фото: Peopletalk
Сегодня Елизавета II (92), принц Чарльз (69), принц Уильям (36) и Кейт Миддлтон (36) посетили церковную службу в замке Балморал в Шотландии. Именно там члены королевской семьи проводят лето.
Герцогиня Кембриджская выглядела прекрасно: на ней была черная шляпка и серое пальто Peter Pan за 445 фунтов (около 39 тысяч рублей).
https://www.youtube.com/watch?v=gzHuydlaxoo
Смотри фото здесь.
Кстати, принц Гарри (33) и Меган Маркл (37) к семейному выходу не присоединились. Говорят, сейчас влюбленные отдыхают в Италии.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-kejt-middlton-i-printsa-uilyama-s-korolevoj-skolko-stoit-palto-gertsogini/
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