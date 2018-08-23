Инфлюенсер Соня Есьман — о секретах стиля, красоты и магнетизме: «Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду»

Модель и популярный видеоблогер Соня Есьман стала амбассадором Furla. В разговоре с WMJ.ru она рассказала, как началось ее сотрудничество с итальянским брендом, и поделилась своими модными секретами.

WMJ.ru: Соня, чувство вкуса — это врожденное качество или умение, которым можно овладеть со временем?

Соня Есьман:Я думаю, что стиль — это как искусство, которое требует критического, художественного и творческого взгляда. В то же время мне кажется, что стиль — это выражение себя, и каждый делает это по-разному — через моду, живопись, музыку или прозу.

Я, например, вдохновляюсь тем, что составляю мудборды, читаю разные статьи и просматриваю сайты, например такие как Tumblr.

WMJ.ru: А как тебе удается так хорошо выглядеть, учитывая твой напряженный график?

С. Е. : Спасибо! (Улыбается). Я одержима уходом за кожей, волосами, телом и ногтями. И посвящаю этому очень много времени, в том числе изучая косметологию онлайн. А когда вы знаете, как профессионально ухаживать за кожей лица, вам несложно это делать даже во время постоянных рабочих командировок. Секрет заключается в том, чтобы найти продукты, которые идеально подходят именно вам (даже если на это уйдет много лет!).

Никогда не пересушивайте кожу с помощью суровых масок (особенно зимой), выпивайте как минимум 2 литра воды в день или даже больше, если вы путешествуете в самолете, тренируетесь или употребляете много полезных жиров. Я также принимаю витамины с кремнием, которые укрепляют ногти.

Что касается стиля, я заранее продумываю образы на неделю вперед, так что утром собираюсь быстро.

WMJ.ru: У тебя армия поклонников по всему миру. Откуда такая особенная сила магнетизма?

С. Е. :Я стараюсь притягивать в свою жизнь только хорошее. Если вы находитесь в отличном расположении духа, ваша энергия излучает всю красоту миру. Люди это чувствуют, и это и есть магнетизм.

WMJ.ru: Если бы ты могла поменяться с кем-нибудь гардеробом, кто бы это был?

WMJ.ru: Что должно быть в базовом гардеробе у каждой модницы?

С. Е. :Кожаные ботинки в стиле милитари и идеально сидящие джинсы Levi’s с высокой посадкой.

WMJ.ru: Расскажи о своих модных ошибках. Покупала ли ты, например, ненужные вещи, а затем прятала их в шкаф?

С. Е. :О да, такое было! Одна из моих ошибок стала самым большим для меня уроком. На распродаже я купила белую сумку Celine, хотя мне очень хотелось купить такую же в черном цвете. Получилось, что у меня теперь была вещь, о которой я мечтала, а я не была довольна. С того момента я убедила себя, что буду покупать только то, что мне по-настоящему нравится, даже если для этого мне придется подождать.

WMJ.ru: Ты ходишь по магазинам или предпочитаешь делать покупки онлайн?

С. Е. :У меня очень мало времени, поэтому я делаю покупки в основном в Интернете. Онлайн-шопинг все-таки очень удобный, и я всегда могу найти уникальные вещи в любой точке мира.

WMJ.ru: А если тебе все-таки удается заглянуть в торговый центр — делаешь покупки одна или в компании подруг?

С. Е. :Я всегда ходила и хожу по магазинам одна, потому что мне нужно быть максимально сконцентрированной на том, что я собираюсь приобрести. Я не люблю отвлекаться на общение и разговоры с друзьями, потому что рискую приобрести что-то ненужное и просто сделаю покупку второпях.

WMJ.ru: Расскажи, в чем секрет твоего стиля.

С. Е. :Никакого секрета нет! Я просто люблю комбинировать в одном образе разные стилистические направления. Сочетать винтаж с чем-то новым, мужское — с женским и совмещать совершенно разные модели в одном аутфите.

WMJ.ru: Как думаешь, влияет ли место, где человек живет, на его стиль или это зависит сугубо от личностных качеств?

С. Е. :Я думаю, что и индивидуальность, и местоположение, и культура в равной степени влияют на стиль человека. Особенно сейчас, когда у нас есть доступ к Интернету, на нас много что влияет. 20 лет назад такого, конечно, не было.

WMJ.ru: Твой стиль меняется в зависимости от города, в котором ты находишься? Милан, Нью-Йорк, Париж, Москва…

С. Е. :Мой стиль всегда меняется, когда я путешествую! В Париже я более женственная и ношу одежду нюдовых тонов и туфли на плоском ходу. В Нью-Йорке это преимущественно черные ботинки и винтажные аутфиты в мужском стиле.

В этом и есть прелесть — когда ты путешествуешь, отправляешься в новый город или страну, ты становишься другим человеком. Один из моих принципов: «Не будь похожей на того, кем ты была вчера».

WMJ.ru: А каких еще принципов ты придерживаешься относительно стиля?

С. Е. :Я всегда выбираю одежду в зависимости от того, какая я сегодня. И самое интересное в том, что я могу и хочу каждый день быть разной. Когда я куда-то собираюсь, я обязательно смотрюсь в зеркало по нескольку раз, и если одежда соответствует моему настроению, значит, я все выбрала правильно.

WMJ.ru: Что для тебя самое важное в образе?

С. Е. :Самая главная часть образа — это цветовое сочетание одежды, сумки и обуви. Цвета и текстуры должны гармонировать друг с другом.

WMJ.ru: А что для тебя важнее при выборе аксессуаров: комфорт или красота?

С. Е. :При выборе аксессуаров я думаю, что красота важнее. Конечно, я ношу удобную одежду, а аксессуары я использую, чтобы добавить яркие и интересные детали. Скорее всего, я предпочту именно красивую шляпу, а не удобную. Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду!

WMJ.ru: Получается, ты вовсе не консерватор, а любишь экспериментировать с деталями?!

С. Е. :Именно. Я, в принципе, экспериментирую со стилем. Меня всегда привлекали уникальные направления, одежда с изюминкой. Иногда мои эксперименты со стилем напоминают детскую игру в переодевания, ведь каждый образ отличается от другого, и я тоже каждый раз разная.

WMJ.ru: Ты заранее планируешь, какие, например, серьги или очки наденешь или выбираешь по настроению?

С. Е. :Мне кажется, я не планирую вообще, а полагаюсь на случай. Сначала я примеряю новые аксессуары, которые еще не носила, а потом обращаюсь уже к проверенным временем. Самое главное, чтобы они гармонировали с одеждой. Тогда образ будет выглядеть не на 99 процентов, а на все 100!

WMJ.ru: Есть ли у тебя любимый, если можно так сказать, тренд?

С. Е. :Сейчас это, определенно, трендовые поясные сумки и cross-body в стиле винтаж.

WMJ.ru: Ты что-нибудь коллекционируешь?

Конечно! Я коллекционирую как туфли, так и сумки. Обычно это те вещи, в которые я влюбляюсь с первого взгляда, и знаю, что это надолго, хотя и не ношу их каждый день. Например, сапоги Laurence Dacade с флористичным принтом или классические ботинки Balenciaga с вырезами, которые, я уверена, еще будут популярны.

В основном, кстати, я коллекционирую очки. Я люблю необычные винтажные модели — у меня в коллекции их около сотни. Очки — мой любимый аксессуар № 1.

WMJ.ru: Расскажи, как ты стала амбассадором Furla?

С. Е. :Такую возможность мне предоставило мое агентство NEXT. Я получила e-mail с предложением о сотрудничестве в то время, когда была на Неделе моды в Нью-Йорке. Я очень хотела поучаствовать в этой кампании и надеялась, что все получится, что меня дождутся. И как только Неделя моды закончилась, я полетела в Лондон на съемки для Furla.

WMJ.ru: Вопрос с подвохом! Какую сумку Furla ты бы спасла во время пожара?

С. Е. :Я бы абсолютно точно захватила с собой маленькую красную сумку, с которой была на съемках рекламной кампании Furla. C ней связано много воспоминаний.

WMJ.ru: Расскажи, кого ты считаешь своей иконой стиля?

С. Е. :Честно говоря, я не могу сказать, что у меня есть икона стиля. Я всегда вдохновляюсь женщинами на улицах Нью-Йорка и Парижа. Большинство парижанок и жительниц Большого Яблока всегда одеты уникально и выглядят такими сияющими, кажется, будто они вовсе не прикладывают усилий, чтобы быть классными и одеваться стильно. Впрочем, это только кажется! А возможно, это и правда у них в крови.

WMJ.ru: А бывает ли такое, что ты ищешь вдохновение для своих образов в фильмах или книгах?

С. Е. :На самом деле очень редко. Я не зацикливаюсь на каком-то одном фильме или телевизионном шоу. Но меня, определенно, вдохновляют фильмы 80-х и 90-х.

WMJ.ru: Популярный вопрос для девушки, живущей в США. С какой из героинь «Секса в большом городе» ты себя ассоциируешь — с Кэрри, Самантой, Шарлоттой или Мирандой?

С. Е. :Честно говоря, я не смотрела этот сериал, но некоторые подписчики, оставляя комментарии у меня под фотографиями, говорят, что я напоминаю им Кэрри.

WMJ.ru: Расскажи о своей главной цели в жизни. Для чего ты завела блог?

С. Е. :Моя цель? Дать кому-то надежду, помочь поверить в свои мечты и почувствовать себя лучше! Это, наверное, самая главная причина того, почему я делаю то, что делаю.

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Беседовала:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram, архивы пресс-служб