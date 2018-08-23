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Катя Гордон рассказала о свадьбе
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Катя Гордон рассказала о свадьбе 

Russianshowbiz.info 49 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и правозащитница Катя Гордон опубликовала фото в длинном белом платье.
Катя призналась, что у нее никогда не было свадьбы. Несмотря на то, что в браке телеведущая была целых три раза, на торжественное мероприятие она всегда приходила в джинсах. Учитывая тот факт, что все три брака закончились разводом, Гордон отмечает, что высшие силы «наказали» ее за несоблюдение традиций.
В очередной раз Гордон обещает сделать все правильно, по уму, выбрать красивое свадебное платье, создать образ и выйти замуж в торжественной обстановке.
Чтобы развить тему, Екатерина попросила читателей поделиться своими рассказами об идеальной свадьбе. Гордон уточнила, что можно рассказать как о реальном, так и о вымышленом событии, ведь многие девушки любят представлять себе свадьбу чуть ли не с подросткового возраста.
Многие читатели отметили, что приметы не работают, а крепость брака зависит исключительно от поведения людей и судьбы пары.
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