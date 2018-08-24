Шок. Голое фото Ксении Собчак!

Ксения Собчак (36) всегда умела удивлять своих подписчиков, но такого мы еще не видели.

В своем Instagram Ксения выложила фото живота и ног. И все бы ничего, но на снимке она голая, лишь прикрывается книгой.

Под постом Собчак спросила: «А что читаете этим летом вы? #книгискоторымихорошо #раскройкнигу #openthebook #читайтекниги». Как можно догадаться, на вопрос почти никто не ответил, всех волнует фото. Многие подписчики восприняли снимок в шутку, а кто-то задался вопросом: «Зачем?».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shok-goloe-foto-ksenii-sobchak/