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Шок. Голое фото Ксении Собчак!
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Шок. Голое фото Ксении Собчак! 

Peopletalk 35 минут назад
Фото: Peopletalk
Ксения Собчак (36) всегда умела удивлять своих подписчиков, но такого мы еще не видели.
В своем Instagram Ксения выложила фото живота и ног. И все бы ничего, но на снимке она голая, лишь прикрывается книгой.
Под постом Собчак спросила: «А что читаете этим летом вы? #книгискоторымихорошо #раскройкнигу #openthebook #читайтекниги». Как можно догадаться, на вопрос почти никто не ответил, всех волнует фото. Многие подписчики восприняли снимок в шутку, а кто-то задался вопросом: «Зачем?».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shok-goloe-foto-ksenii-sobchak/
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