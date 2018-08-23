Дизайнер рассказал, от чего зависит качество школьной формы

А не вернуть ли нам советскую школьную форму? «ВМ» спросила об этом у дизайнера Ксении Князевой

— Ксения, как думаете, возможен возврат формы времен СССР? Платьица, фартучки, курточки для мальчишек…

— Я не исключаю возврата к школьной форме СССР. Она была практична и довольно элегантна. А еще, тот факт, что и в наше время выпускницы ищут оригинальную советскую форму для последнего звонка, сам за себя говорит.

— А если бы вам пришлось выбирать, будь вы школьницей, какой бы отдали предпочтение? Нынешней или советской?

— Если бы мне пришлось делать выбор, будучи, к примеру, школьницей, я, конечно, выбрала бы форму моей мамы. Я считаю очаровательными эти шерстяные платья со съемными сменными фартуками и кружевными воротничками. Мне даже посчастливилось в 90-е походить в такой. Наш класс был единственным, носившим форму старого образца. Вся остальная школа уже ходила в толстовках с Микки-Маусом. Спасибо нашей первой учительнице Александре Филипповне. Кстати, одежду, стилизованную под школьную форму СССР, можно найти в работах современных российских дизайнеров. И это вполне себе романтичные повседневные платья для женщин.

— В чем вы видите плюсы старой формы?

— Насколько я знаю, к разработке школьной формы в Союзе подходили с точки зрения максимального комфорта для детей. Кроме того, не экономили на материалах, шили на века. И был единый стандарт для всех школ. Свою индивидуальность дети могли проявить, прикрепив (а сначала заработав) определенный значок или связав оригинальный кружевной воротничок. Единой современной школьной формы не существует, а ее качество зависит от того, что финансово могут позволить тебе родители. А еще от степени адекватности многочисленных дизайнеров, взявших на себя ответственность за производство этих стратегически важных вещей.