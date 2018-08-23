Мама троих детей превратила перешив старой одежды из попытки сэкономить в жизненную философию

Мало кто задумывается над экологичностью производства одежды, однако оно является вторым по степени загрязнителем окружающей среды, уступая только нефтяной промышленности. Во времена «быстрой моды», когда новые тренды появляются с космической скоростью и одежда уже не носится годами, а постоянно выбрасывается и заменяется новой, это становится настоящей проблемой.

Мама троих детей Сара Тьяу — одна из тех, кто пытается противостоять такой тенденции и своим примером показывает, как можно превратить, казалось бы, никому не нужное уродливое старье в современный модный и красивый гардероб. И, судя по выражению лица Сары, которое меняется вместе с одеждой, она весьма довольна своими результатами.

Источник: Bored Panda

Сара начала перешивать старую одежду сразу после рождения своей первой дочери. Ее увлечение, начавшееся как попытка сэкономить, вскоре превратилось в новую жизненную философию — «хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, хорошо поступать». Сара трансформировала сотни предметов одежды — от огромных рубашек до свадебных платьев, превращая их в стильные и модные наряды для всех членов семьи.

Дочки Сары любят участвовать в процессе. «Я собиралась научить их шить и даже посвятить этому канал на YouTube, — рассказывает Сара, — но они сейчас и так слишком заняты».

«В столь юном возрасте у них уже отличное чувство стиля и прекрасный вкус, поэтому я думаю, что когда-нибудь они продолжат мое дело и у них будет получаться еще лучше».

Сара — самоучка, она никогда не училась шить профессионально и сама считает свои навыки базовыми. «Вам не нужно много уметь, чтобы перешивать одежду, — вы сохраняете все петли, вытачки и молнии и в основном просто строчите прямые швы. Но я восполняю пробелы в технике своим видением — как правило, мне требуется 15-30 секунд, чтобы представить, как изделие должно выглядеть после трансформации».

Материал для своих трансформаций Сара обычно находит в секонд-хендах и у друзей и родственников. Несмотря на скромную оценку своего мастерства, она уже планирует дизайн своей собственной линии одежды, все доходы от которой пойдут нуждающимся детям.

Всем, кому небезразлично состояние окружающей среды, Сара советует покупать в основном одежду, относящуюся к категории «нестареющая классика», разбавляя такой гардероб несколькими предметами, отражающими последние модные тенденции. Так вам не придется выбрасывать гору одежды и постоянно покупать новую, чтобы оставаться «в тренде». «Вместо того чтобы зацикливаться на том, что на вас надето, какого бренда и за сколько, думайте о своем достоинстве, доброте и морали — и вы никогда не выйдете из моды!»