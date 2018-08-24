Что делать, если ребенок отказывается есть овощи и фрукты

Узнайте о восьми нехитрых приемах, которые помогут накормить ребенка полезными продуктами.

Заставить ребенка есть полезные продукты — задача не из легких. Несколько простых хитростей помогут вам привить ребенку любовь к фруктам и овощам.

Не настаивайте

Будьте терпеливы и снисходительны, чтобы не вызвать у ребенка отвращение к полезным продуктам.

Ежедневно предлагайте ему различные фрукты и овощи, не настаивая и давая возможность самостоятельно принимать решения.

Будьте образцом для подражания

Ешьте овощи вместе с ребенком и делитесь с ним своими вкусовыми предпочтениями. Например, за столом предложите ему блюдо с томатами и скажите: «Не хочешь попробовать эти вкусные помидоры?» Вероятность, что ребенок согласится и с удовольствием съест их с вами, значительно повысится.

Оставляйте их на видном месте

Сделайте так, чтобы фрукты и овощи всегда были в поле зрения ребенка.

Если он постоянно будет видеть наличие дома свежих фруктов и овощей, он проявит любопытство и начнет охотнее их есть.

Маскируйте овощи

Если в чистом виде овощи вашему ребенку не нравятся, то незаметно добавляйте их в различные блюда: запеканки, пироги, соусы и овощные рагу.

Бывает, что ребенок не любит яблоки, но в виде смузи с удовольствием их ест.

Проведите небольшое исследование и найдите ту форму подачи, которая нравится именно вашему ребенку.

Используйте правильное время

Когда человек очень увлечен чем-то, он бездумно может потреблять все, что вы ему дадите.

Заставьте это правило работать на вас: давайте ребенку тарелку с ягодами, пока его внимание сконцентрировано на просмотре мультфильмов или на игре с друзьями.

Покупайте фрукты и овощи

Дети привыкли к небольшим перекусам в течение дня. И если на столе ребенок увидит фрукты и ягоды вместо вредных сухарей и чипсов, то решит съесть то, что есть, чем не съесть ничего.

Будьте креативными

Превратите потребление пищи в игровое действие. К примеру, предложите ребенку найти все фрукты красного цвета и съесть их, поиграйте с ним в угадывание овоща с закрытыми глазами.

Игровая форма поможет ненавязчиво привить ребенку любовь к фруктам и овощам.

Очищайте фрукты и овощи

Большинство детей воспринимают фрукты и овощи только в очищенном виде.

Поэтому если ребенок отказался есть яблоко с кожурой, почистите его и предложите снова.

Вероятно, тот или иной фрукт мог бы понравиться ребенку, но трудности с пережевыванием толстой кожуры мешают ему почувствовать вкус.

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