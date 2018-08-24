Поразительно стройная Кейт Хадсон в новом лукбуке New York & Company

Совсем скоро Кейт Хадсон станет мамой в третий раз: она ждет дочь от своего возлюбленного Дэнни Фудзикавы. Однако в ожидании ребенка 39-летняя актриса не прекращает много работать. Так, во время беременности она запустила коллаборацию с New York & Company. И вот наконец появились снимки из фотосессии обладательницы «Золотого глобуса» для популярного американского бренда.

В лукбуке Кейт выглядит просто прекрасно, если бы не одно «но»: ни на одном из кадров нельзя рассмотреть ее живот, хотя съемка проходила в мае. Тогда будущая мама находилась уже во втором триместре беременности. Впрочем, если внимательнее присмотреться к фотографиям, то можно увидеть, что Хадсон специально принимает позы, в которых ее интересное положение не будет бросаться в глаза.

Как бы то ни было, и сама коллекция, и лукбук к ней получились отличными и определенно заслуживают внимания!