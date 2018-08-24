Ким Кардашьян в облегающем спортивном комбинезоне с младшей дочерью на прогулке

Публикация от KKW MAFIA MEDIA (@kkwmafiamedia) 23 Авг 2018 в 12:27 PDT Не так часто можно увидеть Ким Кардашьян на улицах Лос-Анджелеса с младшей дочерью Чикаго. Малышке еще нет и года, а потому многодетная мама старается как можно реже попадать вместе с ней в объективы папарацци.

Но 23 августа звезда реалити сделала исключение, появившись на публике вместе с крохой. Супруга Канье Уэста была одета максимально комфортно для прогулки с ребенком, но при этом все равно сексуально. На ней был облегающий спортивный комбинезон черного цвета и, конечно, белоснежные кроссовки бренда ее мужа Yeezy. Образ дополнили прямоугольные черные очки и поясная сумка, надетая через плечо.