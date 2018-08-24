Не верим своим глазам! Ксения Собчак выложила фото без трусов

Журналист и телеведущая шокировала интернет-пользователей новым постом в Instagram.

Вот уже несколько дней Ксения Собчак радует подписчиков красивыми фотографиями из отпуска в Сардинии. На одном снимке она в роскошном струящимся длинном платье позирует на побережье, на другом — в летнем пальто стоит высоко в горах… Каждый пост знаменитсоти, как и обычно, набирает огромное количество лайков и восхищенных комментариев. И пока многие ждали снимка теледивы в купальнике (должна же Ксения продемонстрировать идеальную фигуру!), как кумир миллионов показала себя совершенно голой. Подобного, надо сказать, не ожидал никто.

«Неужели это вы?» — тут же начали спрашивать в комментария фанаты Собчак.

Ксения все вопросы пока оставила без комментариев. Но наверняка заранее ожидала ажиотажа к подобному посту. Да и подпись к нему оставила весьма загадочную.

«А что читаете этим летом вы?» — написала Собчак, пытаясь привлечь внимание не к фигуре, а к книге Себастяна Хатлера «Некто Гитлер», которая и прикрывала ее интимные места.

Ранее, напомним, Ксения Анатольевна позабавила поклонников снимком, в котором цвет ее платье в буквальном смысле слилась со скатертью в одном из итальянских ресторанов. Да уж. Кажется, с самоиронией у знаменитсоти и правда все отлично!

Собчак в дизайнерском платье слилась со скатертью в ресторане

10 очень откровенных фото звезд, которые стали культовыми

Читайте также: