Мамина бессонница: как высыпаться с маленьким ребенком

Когда грудной малыш постоянно требует внимания, сон становится роскошью. Как же наладить режим таким образом, чтобы начать высыпаться (несмотря и вопреки)?

Рекомендации дает Анна Владимирова, врач, специалист по китайской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming Dao, преподавательница женских даосских практик.

Врач, специалист по китайской медицине Анна Владимирова

Китайские врачи называют сон «цепью, которая связывает тело со здоровьем», и для молодых мам, которые восстанавливаются после родов, он жизненно необходим.

При этом с маленьким ребенком, который просыпается каждые 3-4 часа, чтобы поесть, нормально спать не приходится. А значит, нужно максимально адаптироваться к этим условиям, чтобы не терять силы. Как это сделать?

Спать с ребенком

Когда я на семинарах по женским даосским практикам говорю будущим мамам, что нужно спать вместе с ребенком — когда он, тогда и я — мне немедленно возражают. А кто будет делать все дела, которые не менее важны? Приготовить еду, убраться, постирать, сцедить молоко, помыться?

Давайте попробуем представить, как можно спланировать первые недели после роддома — так, чтобы выделить максимум времени на сон вместе с малышом:

— заготовить еду В китайской медицине считается, что молодой маме нужна не просто калорийная, а легко усваиваемая еда.

Организму нужно восстановиться после родов, для этого необходимы все доступные силы.

И еда не должна их отнимать: нужна такая пища, на переваривание которой практически не тратится энергия.

Идеальное решение — насыщенные супы и бульоны, если овощи — то только отварные или тушеные, каши на воде или том же бульоне.

Большинство этих нехитрых блюд можно заготовить заранее и закинуть в морозилку.

Размороженная каша будет не очень аппетитной, а вот суп, овощи, отварное мясо вполне реально заморозить и разогреть по необходимости.

— найти помощников, с которыми комфортно

Зная, что первое время для восстановления сил вам очень важно будет спать каждый раз, когда засыпает малыш, надо найти помощника, который поддержит эту идею. Это может быть мама, сестра/брат, муж, подружка, наемный персонал — главное, чтобы с этим человеком было максимально комфортно.

— провести разъяснительную работу — с собой и окружающими

Надо признать тот факт, что для здоровья и мамы, и малыша основополагающим условием является мамино спокойствие и комфорт. А они напрямую зависят от количества сна и отдыха.

Поверив в это самостоятельно, донесите информацию до всех, с кем вы живете под одной крышей (по возможности мягко и до рождения ребенка).

Если это первый ребенок, вашей семье потребуется время, чтобы перейти в новый режим функционирования.

Пусть муж заранее узнает, что вы не сможете готовить на всю семью после родов.

И в квартире не будет идеального порядка. И вообще порядка, возможно, не будет какое-то время. Потому что приоритеты временно меняются: сначала — ваш сон, потом — если есть настроение и внезапный прилив сил, все остальное.

Договориться с телом

Как показывает практика, договориться с окружающими зачастую бывает значительно проще, чем с самой собой. Организм работает в непонятном ритме, гормоны зашкаливают, настроение меняется — и как тут заснуть, даже если есть время и все условия созданы?

Вот несколько лайфхаков, которые ускорят засыпание в случае, когда организм хочет, но не может спать:

— отказаться от гаджетов

Это только кажется, что они помогают расслабиться и уснуть.

На самом деле сияющий экран настолько притягивает наше внимание, что с ним можно не спать часами, даже находясь в состоянии гиперусталости.

Если есть такая необходимость, устраивайте один сеанс общения с гаджетами в день — и никак не перед сном. После родов общение в соцсетях переходит в разряд деятельности, а не отдыха.

— прислушиваться к себе

В среднем каждые четыре часа у нас открываются так называемые ворота сна, когда активность естественным образом снижается, в этот период проще всего заснуть. Ловите этот момент! Обучайтесь его отслеживать и использовать себе во благо.

— укачивать ребенка лежа в кровати, а не ходя по комнате с малышом на руках

Как это сделать: сядьте в кровати с опорой на подушки, ноги лежат на кровати. Положите на вытянутые ноги подушку, а на нее — ребенка. И покачивайте стопами вправо-влево.

Это покачивание будет передаваться по всей длине ноги, подушка будет качаться влево-вправо, а малыш — легко засыпать.

Если что, вы можете в любой момент взять его на руки… Или, если он заснул, переложить его вместе с подушкой себе под бочок и тоже уснуть.

Средство против бессонницы

Если симптомы бессонницы сохраняются, есть повод обратиться за консультацией к врачу.

Также можно попробовать выполнить упражнение, которое уже помогло огромному количеству людей справиться с клинической бессонницей.

— Укладываясь спать, пообещайте себе следующее:

если я не засну в течение 15 минут, то я встану и буду делать что-то полезное.

Идеальное решение — какая-нибудь расслабляющая гимнастика, например Синьшень (Синг Шен Джуанг) — цигун для позвоночника.

Выполнение всех упражнений комплекса занимает всего 15 минут.

— Не заснули — встаете и занимаетесь

Сделав упражнения, снова ложитесь в постель с той же установкой: если не засну за 15 минут, снова встаю и делаю упражнения.

И так делайте, пока не получится заснуть за 15 минут.

Среди моих студентов не было ни одного человека, кто бы смог повторить гимнастику больше двух раз подряд. Попробуйте!

И очень скоро организм согласится засыпать в первые же 15 минут после погружения в кровать.

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