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В Самарском сквере Мичурина установят арт-трамвай
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В Самарском сквере Мичурина установят арт-трамвай 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В самарском сквере имени Мичурина устанавливают арт-объекты, один из которых — трамвай, будет расположен у входа со стороны трамвайно-троллейбусного управления, сообщает горадминистрация.
Сквер посетила глава Самары Елена Лапушкина в ходе выездного совещания, серию которых она проводит на дворовых территориях и общественных пространствах, благоустраиваемых по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». На этот раз глава города оценила темпы и качество работ на объектах, расположенных в Ленинском районе.
Благодаря федеральной программе в 2018 году на территории района будут отремонтированы три двора.
Благоустройство также ведется в сквере около Губернского рынка. Здесь основной объем работ уже сделан — осталось установить лавочки и урны, провести санитарную обрезку деревьев и выполнить незначительный объем работ по укладке плиточного покрытия.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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