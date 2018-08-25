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Неловко: Блейк Лайвли посоветовали уволить стилиста, а его никогда и не было
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Неловко: Блейк Лайвли посоветовали уволить стилиста, а его никогда и не было 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Брейк Лайвли (31) оказалась в немилости даже у самых преданных фанатов со времён сериала «Сплетница». А все дело в ее неудачных последних выходах. Во-первых, она сменила весь свой гардероб на брючные костюмы, а во-вторых, ничего похожего мы не видели ни у одного бренда за последние несколько лет. И подписчики в Instagram принялись умолять Блейк уволить ее стилиста.
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Сегодня ей написали: «Я говорю это с любовью и уважением к тебе детка, пожалуйста, найми стилиста или уволь того, с кем ты сейчас работаешь». А Лайвли на это ответила: «Спасибо за совет, дорогой! Я много раз пыталась уводить Блейк Лайвли. Но эта с**ка все время возвращается. Она не оставит меня в покое!».
Если не со стилем, то с чувством юмора у Блейк все хорошо! А как ты думаешь, актрисе пора обновить гардероб?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nelovko-blejk-lajvli-posovetovali-uvolit-stilista-a-ego-nikogda-i-ne-bylo/
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