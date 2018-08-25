Ажиотаж в магазинах Беларуси: родители скупают товары к 1 сентября

Ровно через неделю в России и странах СНГ пройдут школьные линейки. Миллионы учеников сядут за парты после летних каникул. И родителям, которые еще не все купили к учебе, надо поторопиться. Во сколько обойдутся сборы в школу мамам и папам в Беларуси, рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В минских магазинах ажиотаж. Родители вместе с детьми покупают тетради, ручки, примеряют рюкзаки и выбирают форму. Людмила Лабкова для дочери-первоклассницы комплект решила присмотреть в крупном минском универмаге.

«Я бы производителям предложила подумать, что они предлагают. Потому что очень много копий взрослой одежды и очень нелепых порой», — считает Людмила.

Строгие блузки, классические юбки, темные цвета. Это, признается Людмила, привет из советского прошлого. У детей о школьной форме — тоже свое мнение. Им достаточно легинсов и маек.

Но такую одежду белорусские производители, конечно, не предложат. А что касается консервативного стиля, то одежда школьника и не может быть броской. Главное, чтобы удобной была. Да и требования к форме в Беларуси не так строги, как, например, в Британии, где ученики носят костюмы не только одного фасона, но и цвета. А в белорусских магазинах «форменных» новинок — полные отделы.

«Ассортимент у нас один из самых больших в Минске, мы работаем со всеми производителями Беларуси. У нас не менее 500 моделей школьной формы, как для мальчиков, так и для девочек», — сказала замдиректора центрального универмага Ольга Романова

Крупные универмаги могут похвастаться скидками, а еще беспроцентной рассрочкой. Впрочем, одежда белорусских производителей и без того дешевле импортной. Например, рубашка или блузка стоит 20 долларов, юбка или брюки — 25, рюкзак — порядка 30. Полный комплект с принадлежностями — 200 долларов.

Для особо экономных в крупных городах организованы школьные ярмарки, где цены еще ниже, чем в магазинах. А до конца августа состоятся дни распродаж по всей стране. Так что поиски «лучшего и желательно недорого» у родителей при любом раскладе будут успешными.

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