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Фанаты предложили Боне ходить в одном белье
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Фанаты предложили Боне ходить в одном белье 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А ведь звезда просто задала невинный вопрос!
Обращаться за советом к подписчикам — не всегда хорошая идея, особенно если ты селебрити. Виктория Боня решила обсудить в своем Instagram проблемы с гардеробом. Всем известно, что звезда та еще модница. Да и вещи предпочитает дорогие и качественные. Но, оказывается, проблемы у нее все равно есть.
Виктория выложила фотографию в белье, подписав:
«Чем больше вещей, тем больше нечего надеть. Согласны?»
Но согласных с утверждением подписчиков нашлось мало. Зато советов ждать не пришлось:
«Виктория, ходите так! Вам так очень идет», «Просто ходи голой, живешь не на севере», «В чем проблема, не одевайтесь!»
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
21 Авг 2018 в 10:40 PDT  А многие еще и решили, что Виктория просто не понимает собственного счастья:
«Если нечего надеть, продай платья и помоги нуждающимся», «Такой огромный гардероб, я бы год ходила, чего жаловаться?», «Такие вопросы возникают только от невеликого ума. Такой вопрос может возникнуть у простушки-глупышки».
К счастью, порцию заслуженных комплиментов Виктория тоже получила. Да и к критике она давно привыкла и уже не обращает внимания на завистливые комментарии.
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