Грузия празднует Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные всего мира. Этот праздник отмечают и в Грузии, там его называют Мариамоба. Торжественную службу в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы провел Католикос-патриарх Илия Второй, сообщает телеканал «МИР 24».

Он отметил важность молитв за мир и духовное равновесие, которые так нужны всем людям на земле. В Грузии Мариамоба — один из самых почитаемых праздников. Считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Христианский праздник является и государственным, значит — выходным днем.

«Для Грузии и для всех христиан, проживающих здесь, этот праздник имеет огромное значение и смысл. Я хочу поздравить весь православный мир с этим Великим праздником», — обратился к верующим глава правительства.

Торжественные богослужения сегодня состоялись во всех православных храмах Грузии.

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