Ещё
Грузия празднует Успение Пресвятой Богородицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузия празднует Успение Пресвятой Богородицы 

Мир24 + ещё 8 28 августа 2018
Фото: Коньково
Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные всего мира. Этот праздник отмечают и в Грузии, там его называют Мариамоба. Торжественную службу в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы провел Католикос-патриарх Илия Второй, сообщает телеканал «МИР 24».
Он отметил важность молитв за мир и духовное равновесие, которые так нужны всем людям на земле. В Грузии Мариамоба — один из самых почитаемых праздников. Считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Христианский праздник является и государственным, значит — выходным днем.
Верующих поздравил также премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
«Для Грузии и для всех христиан, проживающих здесь, этот праздник имеет огромное значение и смысл. Я хочу поздравить весь православный мир с этим Великим праздником», — обратился к верующим глава правительства.
Торжественные богослужения сегодня состоялись во всех православных храмах Грузии.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Опасные фрукты и овощи: как быть, если попалась гниль Двойник Примадонны: Мне нравится жить, как Алла Пугачева Эксперт рассказал, почему не стоит верить в астрологические прогнозы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климова решилась на шокирующую откровенность19
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть2
Бледанс осудили за новую беременность32
Российские актрисы в пикантных бикини
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение