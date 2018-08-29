В храмах района отпраздновали Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа в память о чудесном восхождении Матери Божьей на Небеса для встречи с Сыном, Отцом и Духом Святым. Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати великих церковных праздников. Он заканчивает двухнедельный Успенский пост.

По случаю большого праздника настоятели храмов Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове и в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» провели Божественные литургии.

Напомним, в день Успения Пресвятой Богородицы православный мир вспоминает чудные события из жизни Святой Девы, предшествовавшие её уходу из жизни и после него.

Фото — Храм Священномученика Василия.