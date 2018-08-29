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В храмах района отпраздновали Успение Пресвятой Богородицы
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В храмах района отпраздновали Успение Пресвятой Богородицы 

Управа района Коньково + ещё 9 29 августа 2018
Фото: Управа района Коньково
Праздник Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа в память о чудесном восхождении Матери Божьей на Небеса для встречи с Сыном, Отцом и Духом Святым. Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати великих церковных праздников. Он заканчивает двухнедельный Успенский пост.
По случаю большого праздника настоятели храмов Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове и в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» провели Божественные литургии.
Напомним, в день Успения Пресвятой Богородицы православный мир вспоминает чудные события из жизни Святой Девы, предшествовавшие её уходу из жизни и после него.
Фото — Храм Священномученика Василия.
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