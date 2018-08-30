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В Подмосковье назвали победителей конкурса дизайн-проектов домов культуры
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В Подмосковье назвали победителей конкурса дизайн-проектов домов культуры 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Всего в Московской области работает 920 Домов культуры, 60 из них уже отремонтировали.
Стали известны победители Всероссийского открытого конкурса дизайн-проектов культурно-досуговых учреждений Московской области. Их объявили министр культуры Подмосковья Оксана Косарева и главный архитектор региона Михаил Хайкин на пресс-конференции в Одинцовской библиотеке №1. Об этом сообщил телеканал «360».
Победителями стали: первое место — консорциум Архитектурное бюро «Planet 9» + ABCdesign + Агентство стратегического развития «Центр», второе место — архитектурное бюро «A2OM», третье место — консорциум NOWADAYS Office + ORCHESTRA + PICTORICA.
На конкурс лучших дизайн-проектов в этом году было подано 33 заявки из разных городов России, в финал прошли восемь. Победители получили гранты от правительства Московской области и возможность реализовать свои идеи. Пилотными Домами культуры, в которых будут реализовываться проекты-победители, стали Культурный центр «Октябрь» в городском округе Электросталь, Дом культуры «Правдинский» в Пушкинском районе, Дом культуры «На площади Пушкина» в городском округе Орехово-Зуево.
Модернизация уже затронула многие Дома культуры. Так, старое здание в селе Успенское превратили в современный спортивно-культурный комплекс, теперь здесь есть удобные аудитории для кружков и секций, актовый зал на 300 мест и своя студия звукозаписи.
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