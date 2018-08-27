Блузка, как у Кортни Кардашьян, которую ты еще успеешь выгулять этим летом

Впереди нас ждет пара теплых недель, так что сейчас самое время еще раз выгулять лучшие наряды из летнего гардероба.

Вот Кортни Кардашьян (39), например, на днях вышла в прозрачной короткой блузке, в которой ты вполне можешь потягивать Апероль на Патриках.

Это популярный в Лос-Анджелесе бренд For Love & Lemons. Стоит такая блузка 153 доллара (примерно 10 тысяч рублей).

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bluzka-kak-u-kortni-kardashyan-kotoruyu-ty-eshhe-uspeesh-vygulyat-etim-letom/