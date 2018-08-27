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Блузка, как у Кортни Кардашьян, которую ты еще успеешь выгулять этим летом
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Блузка, как у Кортни Кардашьян, которую ты еще успеешь выгулять этим летом 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Впереди нас ждет пара теплых недель, так что сейчас самое время еще раз выгулять лучшие наряды из летнего гардероба.
Вот Кортни Кардашьян (39), например, на днях вышла в прозрачной короткой блузке, в которой ты вполне можешь потягивать Апероль на Патриках.
Это популярный в Лос-Анджелесе бренд For Love & Lemons. Стоит такая блузка 153 доллара (примерно 10 тысяч рублей).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bluzka-kak-u-kortni-kardashyan-kotoruyu-ty-eshhe-uspeesh-vygulyat-etim-letom/
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