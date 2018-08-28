Грудь Кэти Холмс опустилась до пупка

39-летняя актриса стремительно теряет форму.

Бывшая супруга Тома Круза удивила своим внешним видом. На прогулку по Нью-Йорку она вышла в простых джинсах и хлопковой футболке, под которую не надела нижнее белье. И все прохожие смогли убедиться воочию: формы Кэти далеки от совершенства. Ее бюст уверенно стремится к уровню талии.

Нам начинает казаться, что актриса просто не любит свое тело. А грудь — меньше всего. Ведь недавно, на Неделе моды, Кэти умудрилась свой аккуратный бюст затянуть в такое узкое платье, что тот активно стремился на свободу. Зачем Холмс выбрала такой наряд — загадка. Неужели она даже не примерила его перед мероприятием? Актрисе явно было неудобно — и в прямом, и в переносном смысле.

А интернет-пользователи сразу же прозвали ее грудь «мятой». Думается, после нового выхода Кэти к этому прилагательному прибавится слово «блинчики». Все-таки актрисе стоит учитывать особенности своего тела и не выходить в свет без белья.

Впрочем, демонстрация неидеальных прелестей становится среди знаменитостей настоящим трендом. Вспомним недавнее фото Риты Оры в золотом купальнике. «Такая обвисшая грудь, будто выкормила троих детей», — стали тогда подкалывать звезду хейтеры в комментариях. А между тем, детей у Оры нет, да и лет ей всего 27.

Хорошо, что хотя бы бойфренда Кэти, Джейми Фокса , не смущает ее фигура. Их роман длится уже не первый год, а чувства остаются такими же горячими, как в первые дни. Недавно актеры отдыхали на морском побережье и осыпали друг друга поцелуями на теплом песке, ничуть не стесняясь ни случайных зрителей, ни папарацци.

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