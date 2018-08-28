Ещё
Грудь Кэти Холмс опустилась до пупка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грудь Кэти Холмс опустилась до пупка 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
39-летняя актриса стремительно теряет форму.
Бывшая супруга Тома Круза удивила своим внешним видом. На прогулку по Нью-Йорку она вышла в простых джинсах и хлопковой футболке, под которую не надела нижнее белье. И все прохожие смогли убедиться воочию: формы Кэти далеки от совершенства. Ее бюст уверенно стремится к уровню талии.
Нам начинает казаться, что актриса просто не любит свое тело. А грудь — меньше всего. Ведь недавно, на Неделе моды, Кэти умудрилась свой аккуратный бюст затянуть в такое узкое платье, что тот активно стремился на свободу. Зачем Холмс выбрала такой наряд — загадка. Неужели она даже не примерила его перед мероприятием? Актрисе явно было неудобно — и в прямом, и в переносном смысле.
А интернет-пользователи сразу же прозвали ее грудь «мятой». Думается, после нового выхода Кэти к этому прилагательному прибавится слово «блинчики». Все-таки актрисе стоит учитывать особенности своего тела и не выходить в свет без белья.
Впрочем, демонстрация неидеальных прелестей становится среди знаменитостей настоящим трендом. Вспомним недавнее фото Риты Оры в золотом купальнике. «Такая обвисшая грудь, будто выкормила троих детей», — стали тогда подкалывать звезду хейтеры в комментариях. А между тем, детей у Оры нет, да и лет ей всего 27.
Хорошо, что хотя бы бойфренда Кэти, Джейми Фокса, не смущает ее фигура. Их роман длится уже не первый год, а чувства остаются такими же горячими, как в первые дни. Недавно актеры отдыхали на морском побережье и осыпали друг друга поцелуями на теплом песке, ничуть не стесняясь ни случайных зрителей, ни папарацци.
Самые спорные образы Кэти Холмс
Опять промах: Кэти Холмс в шлепках и мужских штанах
Лучшие и худшие наряды звезд: модные итоги недели
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Ради смеха: Шакира сделала клоунский макияж Тимати чуть не стал жертвой акулы Звезда «Холостяка-6» рассказала о свадьбе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение