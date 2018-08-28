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Изменилась дата первого представления в рязанском цирке
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Изменилась дата первого представления в рязанском цирке 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский цирк распахнет свои двери после многолетнего ремонта 14 сентября. Первой программой станет шоу «Цирк на льду».
АиФ Рязань: последние новости
Беспечность. Из-за недосмотра родителей в Рязани из окон выпадают дети Мальчика, найденного в рязанской поликлинике, назвали Кириллом Медики «скорой» в центре Рязани спасли задыхающегося ребенка
Женский форум  Ещё 1 источник 
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