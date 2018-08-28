Московские врачи спасли ребенка «без кожи»

Толчком для болезни стало принятие обычного успокоительного лекарства.

Девочка с синдромом Лайелла поступила в клинику № 9 имени Г. Н. Сперанского около месяца назад. С нее буквально пластами слезала кожа.

Выяснилось, что незадолго до этого 13-летняя девочка сильно похудела. Ее родители показали дочку врачам по месту жительства, на юге России. Доктора, пообщавшись с ребенком, выяснили, что в школе ее травят одноклассники из-за худобы. Поэтому специалисты решили, что девочка страдает нервной анорексией, и назначили седативный успокоительный препарат. Это лекарство дало тяжелейший эффект: у девочки началась сильная аллергия. Врачи ставили все новые диагнозы, но состояние ребенка с каждым днем ухудшалось. Тогда девочку привезли в московскую клинику. Ее состояние к тому моменту было очень тяжелым: ее кожа отошла от 98 процентов поверхности тела, у ребенка была сердечно-сосудистая, дыхательная, острая почечная недостаточность, сепсис и двусторонняя пневмония. Также до нее нельзя было дотронуться, так как от любых прикосновений у девочки начинались кровотечения, сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.

Для лечения ребенка московскими врачами были приняты все возможные меры. Доктора вывели токсические вещества и восстановили ткани. Спустя три недели у девочки наросла новая кожа.

Теперь ребенок может жить, как прежде, ничего не угрожает его здоровью.

Отметим, что детские хирурги в Москве получили лазерное оборудование, которое позволяет проводить операции более точно и с минимальной травматичностью. Также, столичные врачи постоянно проводят уникальные операции, которые не делают нигде в мире.