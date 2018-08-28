Алкоголь при грудном вскармливании: как влияет на ребенка?

Полный отказ от алкоголя во время грудного вскармливания — это лучший способ предотвратить возможные проблемы, включая снижение производства молока.

Через сколько времени алкоголь попадает в грудное молоко?

Алкоголь можно обнаружить в грудном молоке в течение двух-трех часов после его употребления. Исследования показывают, что только 5 — 6% от количества выпитого алкоголя проникает в кровь малыша через грудное молоко. Это очень низкий показатель.

Пик уровня алкоголя обычно достигается через 30 — 60 минут после употребления алкогольного напитка.

Когда можно пить алкоголь при грудном вскармливании?

Если вы беспокоитесь о передаче алкоголя вашему ребенку, вы можете подождать два часа после употребления напитка, прежде чем кормить грудью. Это даст вашей печени время для фильтрации алкоголя.

Чем больше алкоголя вы выпьете, тем выше будет уровень алкоголя в крови. Уровень алкоголя в грудном молоке эквивалентен уровню алкоголя в крови. Алкоголь находится в грудном молоке до тех пор, пока алкоголь находится в крови. Как только уровень алкоголя в крови достигнет пика, он медленно начинает уменьшаться.

Как потреблять алкоголь при грудном вскармливании?

Возможно, вы слышали о женщинах, которые сцеживали молоко сразу после употребления алкоголя. Эта практика не уменьшает количество алкоголя в грудном молоке.

Если вы планируете пить алкоголь и знаете, что ваш ребенок будет голоден в течение двух часов после того, как вы выпьете, вы всегда можете заранее сцедить молоко. Когда уровень алкоголя в крови уменьшается, уровень алкоголя в грудном молоке тоже уменьшается.

Если ребенок голоден в течение двух часов после того как вы употребили умеренное количество алкоголя, вполне вероятно безопасно накормить ребенка. Количество алкоголя, передаваемого вашему ребенку через грудное молоко, настолько мало, что не возникнет никаких осложнений или проблем.

Однако регулярное воздействие алкоголя может привести к задержке развития, проблемам роста и сна у ребенка.

Как долго алкоголь будет находиться в крови и грудном молоке, зависит от нескольких факторов: ваш вес;

когда вы потребляли пищу;

сколько алкоголя вы выпили;

как быстро вы его выпили;

как быстро ваш организм расщепляет алкоголь в печени. Вы не можете ускорить это процесс. Если мать принимает алкоголь во время грудного вскармливания, ребенок может испытывать некоторые проблемы со сном, но исследования не связывают умеренное употребление алкоголя с долгосрочными осложнениями и неблагоприятными последствиями для здоровья.