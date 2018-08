Space (США): Изыскания на Луне — Россия и Европа в поисках лунного льда

Европейское космическое агентство (ESA) и Россия работают вместе над изучением лунных ресурсов — в частности, водяного льда, а также других летучих веществ на полюсах Луны.

Европейское космическое агентство разрабатывает буровые установки и анализаторы, которые получили название «Пакет инструментов по наблюдению за ресурсами и проведению на месте изысканий, коммерческой добычи и транспортировки» (PROSPECT), который будет доставлен на Луну на борту российской экспедиции «Луна 27» в 2022-2023 годах.

Программа PROSPECT предполагает проведение предварительной оценки находящихся на Луне ресурсов, а также подготовку тех технологий, которые могут быть использованы для извлечения в будущем нужных ресурсов, сообщили сотрудники Европейского космического агентства. В начале 2019 года этот проект перейдет в стадию детальной разработки, которая получала название «Фаза Си» (Phase C).

10 августа Европейское космическое агентство опубликовало «Объявление о возможностях» для участия в составе научной команды по реализации программы PROSPECT. Такая возможность предоставляется научным работникам из тех стран, которые являются членами Европейского космического агентства.

Руководство подготовкой проекта «Луна 27» возложено на Роскосмос , на российское Федеральное космическое агентство. «Луна 27» имеет спускаемый модуль, который, как ожидается, осуществит посадку в Бассейне Южный полюс — Эйткен, то есть в неисследованном месте, находящемся на обратной стороне Луны.

Оценка ресурсов

Проведение буровых работ, получившее название ProSEED, позволит получить образцы поверхностного грунта, в которых, как ожидается, содержится лед воды, а также другие химические вещества, которые могут находиться в холодном Бассейне Южный полюс — Эйткен. Обычно температура поверхности там составляет минус 240 градусов по Фаренгейту (минус 150 градусов по Цельсию), а в некоторых районах может опускаться ниже 330 градусов по Фаренгейту (минус 200 градусов по Цельсию).

Полученные образцы будут доставлены в расположенную на борту корабля лабораторию, получившую название ProSPA, и разогреты до 1830 градусов по Фаренгейту (1000 градусов по Цельсию) для того, чтобы можно было выделить удерживаемые холодом элементы. Таким образом будет проведено тестирование тех способов добычи ресурсов, которые могут быть использованы в будущем, сообщили сотрудники Европейского космического агентства.

Удерживаемые холодом летучие вещества (летучими называют вещества, которые легко превращаются из твердого или жидкого состояния в парообразное) на полюсах Луны — потенциальные ресурсы в процессе ее освоения человеком, они дают возможность составить представление о летучих веществах внутри Солнечной системы. Однако ученым мало что известно о происхождении, распределении, количестве и извлекаемости этих материалов, а также о процессах, в результате которых летучие вещества оказываются внутри системы Земля — Луна.

Глобальные усилия

Программа PROSPECT является частью глобальных усилий по координации деятельности на лунных полюсах, где экстремальный холод может удерживать лед воды. Планировщики космических исследований считают, что эти ресурсы позволят осуществлять продолжительные экспедиции по изучению космического пространства.

Проект «Луна 27» является частью большого количества других программ Роскосмоса, среди которых есть лунные орбитальные станции, посадочные аппараты, луноходы и возвращаемые модули.

Российское Федеральное космическое агентство, согласно опубликованным данным, планирует очень скоро запустить аппарат «Луна 25», возможно, уже в следующем году. Вклад Европейского космического агентства состоит из аппарата PILOT-D — демонстратора системы «поверхностной навигации». Это предшественник PILOT — системы в области навигации, обнаружения опасности и уклонения от столкновений, которая будет находиться на борту аппарата «Луна 27».

Ведутся также работы над аппаратами «Луна 26», который будет запущен в 2022 году, «Луна 27» — в 2022 — 2023 годах, «Луна 28» — в 2024 году, а также над «Лунами 29-31» — в 2026 году.

Леонард Дэвид является автором книги «Марс: Наше будущее на Красной планете» (Mars: Our Future on the Red Planet). Кроме того, он регулярно публикует статьи на портале Space.com.