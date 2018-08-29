Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором «Группы ЛСР»

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича 30 августа 2018 года. Избрать генеральным директором общества Соколова Максима Юрьевича на срок с 31 августа 2018 года по 30 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

При этом совет директоров избрал председателем совета Андрея Молчанова.

Срок полномочий правления — с 31 августа 2018 года и до избрания нового состава правления.