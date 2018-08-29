Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором «Группы ЛСР» 

Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов назначен гендиректором «Группы ЛСР» на трехлетний срок, говорится в сообщении компании. Полномочия гендиректора Андрея Молчанова были прекращены досрочно.
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича 30 августа 2018 года. Избрать генеральным директором общества Соколова Максима Юрьевича на срок с 31 августа 2018 года по 30 августа 2021 года», — говорится в сообщении.
При этом совет директоров избрал председателем совета Андрея Молчанова.
Совет директоров также определил состав правления компании в количестве семи членов: Галина Волчецкая, Юрий Ильин, Василий Кострица, Дмитрий Кутузов, Леонид Сорокко, Евгений Яцышин и Максим Соколов.
Срок полномочий правления — с 31 августа 2018 года и до избрания нового состава правления.