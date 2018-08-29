Экс-глава Минтранса возглавил один из крупнейших строительных холдингов

Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов возглавил "Группу ЛСР" — один из крупнейших в России строительных холдингов. Официальное сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

"Совет директоров «Группы ЛСР» избрал генеральным директором общества Соколова Максима Юрьевича сроком на 3 года", — отмечается в сообщении.

Напомним, что с 21 мая 2012 года по 7 мая 2018 года Максим Соколов возглавлял Министерство транспорта России

Отметим, что «Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. Основные направлениями деятельности холдинга является девелопмент и строительство недвижимости, а также производство строительных материалов. Общая численность сотрудников компании — более 12 тысяч человек.