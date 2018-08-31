Абоненты «Билайн» могут стать обладателями культовых дизайнерских кроссовок

Стать владельцем уникальной пары смогут только абоненты «Билайн» — победители городского квеста «Город по шагам» и конкурса в сообществах «Билайн» в социальных сетях.

В июле «Билайн» совместно с изданием «Афиша» запустил интерактивный проект «Город по шагам» — сервис увлекательных прогулок с 60 необычными городскими маршрутами, которые рассчитаны на 10 000 шагов. У сервиса есть еще один функционал: жители Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону могут принять участие в захватывающих городских квестах до 30 сентября 2018 года. Им предстоит находить интересные городские объекты, отвечать на тематические вопросы, активно перемещаться по предложенным маршрутам и бороться за фитнес-браслеты, билеты в кино, подарки от партнеров проекта. Жители других городов могут выиграть главный приз в конкурсе, который «Билайн» проведет в своих официальных сообществах в социальных сетях.

Главный приз — специальные кроссовки ASICSTIGERTM, выполненные в одном из оригинальных дизайнов. GEL-LYTE от ASICSTIGERTM — культовая модель и бестселлер на российском рынке, сочетающая в себе удобство и стиль, которые так важны для городских жителей.

Особую ценность дизайнерским кроссовкам GEL-LYTE от ASICSTIGERTM, с нанесенными вручную принтами, придает то, что их нельзя купить, а произведенное количество не превышает нескольких десятков пар. Кроме того, каждый победитель сможет дополнительно нанести на них свой никнейм или имя.

«Общий тренд на персонализацию оказывает влияние на различные сегменты рынка, в том числе, на мобильную связь. Клиенты хотят сами управлять своими тарифами, получать услуги, которые им необходимы. Так, в марте этого года мы запустили линейку тарифов «ВСЁмоё!», в которой была реализована возможность настраивать тариф «под себя». Это нашло отклик в сердцах наших клиентов. Именно поэтому совместно с ASICS мы разработали идею создания кроссовок, которые участники могут сделать уникальными — нанести свое имя или никнейм. Уверены, что поклонники здорового образа жизни и ценители необычных вещей получат большое удовольствие от участия в проекте», — прокомментировала руководитель департамента интегрированных коммуникаций ПАО «ВымпелКом», Оксана Трофимова.

Квесты в рамках сервиса «Город по шагам» действуют до 30.09.2018 года. Более подробная информация о сроках и правилах проведения конкурса доступна на сайте

Для того, чтобы стать участником конкурса пользователю необходимо:

• Быть пользователем тарифа линейки «ВСЁмоё!»;

• Скачать приложение «Мой Билайн», которое позволяет считать количество пройденных шагов;

• Быть участником акции «Гиги за шаги»;

• Быть зарегистрированным пользователем во «ВКонтакте», в «Facebook» или в • «Одноклассниках»;

• Пройти процедуру регистрации на сайте проекта;

• Ответить, как минимум на один вопрос одного квеста на сайте.

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