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Первый канал уволил сотрудника, посмеявшегося над смертью Иосифа Кобзона
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Первый канал уволил сотрудника, посмеявшегося над смертью Иосифа Кобзона 

Свободная пресса + ещё 19 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
С Первого канала уволен сотрудник Сергей Артемов, который порадовался смерти Иосифа Кобзона в социальной сети. «Ну, наконец-то! Простите. Никогда я не радовался такому. Он это заслужил. Дожили», — написал мужчина после трагедии, однако вскоре удалил скандальную публикацию.
Высказывание сотрудника Первого канала вызвало недоумение в Сети. Одним из первых Артемова осудил известный журналист Евгений Додолев, который опубликовал скриншот поста, обвинив работника федерального канала в отсутствии человечности.
Как сообщает «Starhit.ru», нашлись и те, кто встал на сторону Артемова. Среди защитника Сергея оказалась сценарист Александра Казарновская. «Не всем Кобзон люб и хорош, он разносторонний», — заявил сценарист.
Ранее «СП» писала, что 31 августа Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы поприсутствовать на похоронах Иосифа Кобзона. Примадонна отдыхала в Юрмале, но узнав о трагедии, вернулась в столицу.
Напомним, 30 августа стало известно, что Иосиф Кобзон умер от рака на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном состоится2 сентября в 10:00 в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Церемония продлится до 13:00. Похоронен Иосиф Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище.
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