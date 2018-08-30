Смерти Иосифа Кобзона посвятят экстренный выпуск «Пусть говорят» 

Российский телеканалы в срочном порядке изменяют сетку вещания после смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
Так, Первый канал посвятит памяти Иосифа Кобзона экстренный выпуск ток-шоу «Пусть говорят». В эфире покажут последнее интервью артиста, в котором он откровенно рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием, а в студии соберутся его коллеги и друзья. Также на телеканале выйдет документальный фильм о Кобзоне.
Канал «Россия 1» покажет спецвыпуск авторской программы Андрея Малахова «Прямой эфир», он также будет посвящен памяти Иосифа Кобзона.
Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа на 81-м году жизни после долгой борьбы с раком.
Ранее Лариса Долина высказала свои соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона и назвала его «человеком-эпохой».