Смерти Иосифа Кобзона посвятят экстренный выпуск «Пусть говорят»

Российский телеканалы в срочном порядке изменяют сетку вещания после смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона

Так, Первый канал посвятит памяти Иосифа Кобзона экстренный выпуск ток-шоу «Пусть говорят». В эфире покажут последнее интервью артиста, в котором он откровенно рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием, а в студии соберутся его коллеги и друзья. Также на телеканале выйдет документальный фильм о Кобзоне.

Канал «Россия 1» покажет спецвыпуск авторской программы Андрея Малахова «Прямой эфир», он также будет посвящен памяти Иосифа Кобзона.

Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа на 81-м году жизни после долгой борьбы с раком.