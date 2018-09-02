Что известно об убийстве девушек на Уктусе: все факты и схема преступления

25 августа на Уктусе произошло нападение на двух девушек на склоне Уктуса. 29-летняя Ксения от выстрелов неизвестного погибла на месте, а её подругу Наталью доставили в больницу.

В субботу, 1 сентября, стало известно о том, что 28-летняя девушка умерла, так и не придя в сознание.

Из-за того, что силовые ведомства никак не комментируют произошедшее и до сих пор официально не подтвердили факт преступления, убийство обросло слухами и не совсем верными подробностями.

Мы попытались максимально точно реконструировать события того рокового вечера и сделать подборку фактов, которые на сегодняшний день известны о преступлении. Их точность E1.RU подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Известно, что девушки появились на Уктусе в субботу, 25 августа, примерно в половине десятого вечера. На это же время они заказали пиццу, которую курьер привёз к шлагбауму. Как рассказали E1.RU в горнолыжном комплексе, никакими их услугами девушки не пользовались и появились у шлагбаума практически одновременно с курьером. Взяв пиццу, подруги сразу направились на склон. Согласно записям видеокамер, которые следователи изъяли сразу после преступления, девушки были без рюкзаков и крупных сумок. Видимо, они не собирались проводить на склоне много времени.

Убийца вышел из чащи леса примерно в 22 часа вечера и начал расстреливать девушек из пистолета. По одной версии, у него был травматический пистолет, переделанный в боевой, по другой — оружие было малокалиберным.

Убийца стрелял девушкам в головы, в Ксению он произвёл два выстрела, а в Наталью — один.

Расстреляв девушек, убийца оттащил их в чащу леса. Ценные вещи девушек при этом он не забрал.

Девушек нашли в воскресенье утром. Приехавшие медики констатировали смерть Ксении, а вот её подруга была жива. Её доставили в реанимацию 24-й больницы с открытой травмой головы от выстрела. Девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она боролась за жизнь в течение недели, но, к сожалению, спасти её врачам не удалось.

Силовики работали на месте преступления в течение нескольких дней. Как рассказали E1.RU работники горнолыжного комплекса и гуляющие в лесу люди, полиция и следственный комитет прочёсывали лес в поисках улик и опросили всех, кто мог что-то видеть. Также для поиска улик задействовали собак.

Как нам рассказал источник в правоохранительных органах , момент убийства попал на запись видеокамеры. Она установлена на подъёмнике и захватывает весь склон. Но, к сожалению, лица убийцы на записи не видно. Во-первых, в момент преступления уже было довольно темно, во-вторых, на преступнике был налобный фонарик, свет от которого мешал разглядеть лицо.

У силовиков есть примерный круг подозреваемых. Следователи отрабатывают разные версии, в том числе, связанные с профессиональной деятельностью погибших (одна из девушек работала в Сбербанке ). Также у силовиков есть и другие видеозаписи, которые могут помочь расследованию.

Многие наши читатели возмущены тем, что горожан никак не информируют о преступлении. Мы отобрали наиболее частые вопросы и написали официальные запросы в полицию и СКР с просьбой на них ответить:

— Почему факт резонансного преступления до сих пор никак не подтверждён?

— Почему следственные органы не обращаются к горожанам через СМИ с просьбой дать свидетельские показания или предоставить видео с регистраторов машин, проезжающих в районе Уктуса в субботу вечером? До этого в СКР так делали, когда искали обвиняемого в изнасиловании школьницы, произошедшем на Уктусе.

— Если убийца до сих пор на свободе, безопасно ли екатеринбуржцам находиться на Уктусе или в других лесопарках?

Мы будем следить за развитием событий, связанных с убийством Ксении. Если вы вечером 25 августа находились рядом с местом преступления или знаете возможные мотивы убийства, пожалуйста, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 (343) 379-49-95 или через Viber, WhatsApp по номеру +7 909 704 57 70.