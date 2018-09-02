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Что известно об убийстве девушек на Уктусе: все факты и схема преступления
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Что известно об убийстве девушек на Уктусе: все факты и схема преступления 

e1.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: e1.ru
25 августа на Уктусе произошло нападение на двух девушек на склоне Уктуса. 29-летняя Ксения от выстрелов неизвестного погибла на месте, а её подругу Наталью доставили в больницу.
В субботу, 1 сентября, стало известно о том, что 28-летняя девушка умерла, так и не придя в сознание.
Из-за того, что силовые ведомства никак не комментируют произошедшее и до сих пор официально не подтвердили факт преступления, убийство обросло слухами и не совсем верными подробностями.
Мы попытались максимально точно реконструировать события того рокового вечера и сделать подборку фактов, которые на сегодняшний день известны о преступлении. Их точность E1.RU подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Известно, что девушки появились на Уктусе в субботу, 25 августа, примерно в половине десятого вечера. На это же время они заказали пиццу, которую курьер привёз к шлагбауму. Как рассказали E1.RU в горнолыжном комплексе, никакими их услугами девушки не пользовались и появились у шлагбаума практически одновременно с курьером. Взяв пиццу, подруги сразу направились на склон. Согласно записям видеокамер, которые следователи изъяли сразу после преступления, девушки были без рюкзаков и крупных сумок. Видимо, они не собирались проводить на склоне много времени.
Убийца вышел из чащи леса примерно в 22 часа вечера и начал расстреливать девушек из пистолета. По одной версии, у него был травматический пистолет, переделанный в боевой, по другой — оружие было малокалиберным.
Убийца стрелял девушкам в головы, в Ксению он произвёл два выстрела, а в Наталью — один.
Расстреляв девушек, убийца оттащил их в чащу леса. Ценные вещи девушек при этом он не забрал.
Девушек нашли в воскресенье утром. Приехавшие медики констатировали смерть Ксении, а вот её подруга была жива. Её доставили в реанимацию 24-й больницы с открытой травмой головы от выстрела. Девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она боролась за жизнь в течение недели, но, к сожалению, спасти её врачам не удалось.
Силовики работали на месте преступления в течение нескольких дней. Как рассказали E1.RU работники горнолыжного комплекса и гуляющие в лесу люди, полиция и следственный комитет прочёсывали лес в поисках улик и опросили всех, кто мог что-то видеть. Также для поиска улик задействовали собак.
Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, момент убийства попал на запись видеокамеры. Она установлена на подъёмнике и захватывает весь склон. Но, к сожалению, лица убийцы на записи не видно. Во-первых, в момент преступления уже было довольно темно, во-вторых, на преступнике был налобный фонарик, свет от которого мешал разглядеть лицо.
У силовиков есть примерный круг подозреваемых. Следователи отрабатывают разные версии, в том числе, связанные с профессиональной деятельностью погибших (одна из девушек работала в Сбербанке). Также у силовиков есть и другие видеозаписи, которые могут помочь расследованию.
Многие наши читатели возмущены тем, что горожан никак не информируют о преступлении. Мы отобрали наиболее частые вопросы и написали официальные запросы в полицию и СКР с просьбой на них ответить:
— Почему факт резонансного преступления до сих пор никак не подтверждён?
— Почему следственные органы не обращаются к горожанам через СМИ с просьбой дать свидетельские показания или предоставить видео с регистраторов машин, проезжающих в районе Уктуса в субботу вечером? До этого в СКР так делали, когда искали обвиняемого в изнасиловании школьницы, произошедшем на Уктусе.
— Если убийца до сих пор на свободе, безопасно ли екатеринбуржцам находиться на Уктусе или в других лесопарках?
Мы будем следить за развитием событий, связанных с убийством Ксении. Если вы вечером 25 августа находились рядом с местом преступления или знаете возможные мотивы убийства, пожалуйста, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 (343) 379-49-95 или через Viber, WhatsApp по номеру +7 909 704 57 70.
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