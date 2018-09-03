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Чтобы найти убийцу девушек на Уктусе, следователи начали проверять стрелковые клубы
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Чтобы найти убийцу девушек на Уктусе, следователи начали проверять стрелковые клубы 

e1.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: e1.ru
Чтобы найти убийцу, расстрелявшего двух девушек на Уктусе, екатеринбургские следователи взялись за проверку стрелковых клубов. Об этом E1.RU рассказали их сотрудники. Также силовики проверяют и магазины, причём их интересует определённый калибр.
Напомним, нападение на двух девушек 29 и 28 лет произошло на склоне горнолыжного комплекса 25 августа. Их нашли на следующий день. Ксения погибла сразу, а её подруга Наталья почти неделю боролась за жизнь.
Информацию о проверке стрелковых клубов E1.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. Первоначально силовики считали, что убийство было совершено из «травмата», переделанного в боевой пистолет, но сейчас следователи считают, что оружие было малокалиберным.
В СУ СКР по Свердловской области от комментариев, связанных с убийством девушек на Уктусе, по-прежнему воздерживаются.
Недавно мы сделали схему преступления, а также изложили факты, которые на сегодняшний день известны об убийстве.
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