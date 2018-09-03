Чтобы найти убийцу девушек на Уктусе, следователи начали проверять стрелковые клубы

Чтобы найти убийцу, расстрелявшего двух девушек на Уктусе, екатеринбургские следователи взялись за проверку стрелковых клубов. Об этом E1.RU рассказали их сотрудники. Также силовики проверяют и магазины, причём их интересует определённый калибр.

Напомним, нападение на двух девушек 29 и 28 лет произошло на склоне горнолыжного комплекса 25 августа. Их нашли на следующий день. Ксения погибла сразу, а её подруга Наталья почти неделю боролась за жизнь.

Информацию о проверке стрелковых клубов E1.RU подтвердил источник в правоохранительных органах . Первоначально силовики считали, что убийство было совершено из «травмата», переделанного в боевой пистолет, но сейчас следователи считают, что оружие было малокалиберным.

СУ СКР по Свердловской области от комментариев, связанных с убийством девушек на Уктусе, по-прежнему воздерживаются.

Недавно мы сделали схему преступления, а также изложили факты, которые на сегодняшний день известны об убийстве.