РБК: новый владелец «Forbes Россия» пригласил в совет директоров бывших главредов журнала 

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новый владелец "Forbes Россия", бизнесмен Магомед Мусаев сообщил о создании совета директоров для обеспечения независимости редакционной политики. В его состав пригласили бывших главных редакторов журнала — Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева, рассказал Мусаев РБК.
"Для обеспечения независимости редакционный политики будет создан совет директоров, в котором большинство голосов будет принадлежать независимым директорам. Независимым будет и председатель этого органа", — сообщает в четверг издание со ссылкой на Мусаева. По его словам, он назначит треть членов Совета директоров, еще треть назначит редакция журнала, а остальные места останутся за независимыми директорами.
"Я рад, что коллеги поддержали мое предложение пригласить в совет бывших главных редакторов Forbes — Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева", — рассказал Мусаев. В свою очередь Муртазаев подтвердил изданию получение приглашения в совет директоров и сообщил, что «взял время подумать». Кашулинский, по информации РБК, отказался от предложения, Осетинская пока не прокомментировала получение приглашения.
Кроме того, новый владелец «Forbes Россия» сообщил изданию, что намерен продать журнал «ОК!», который он приобрел в рамках сделки. «Юридически предметом сделки стали 100% долей российской компании „Ас Рус Медиа“, которая, помимо Forbes, издает также в России журнал „OK!“. Но я подчеркиваю, что мой интерес связан исключительно с Forbes, поэтому „OK!“ в самое ближайшее время будет продан», — заявил Мусаев.
Ранее стало известно, что новым владельцем журнала «Forbes Россия» стал бизнесмен Магомед Мусаев. Он выкупил у владельца группы ACMG Александра Федотова 100% долей компании «Aс Рус Медиа». В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России. Издателем «Forbes Россия» назначена Наталья Гандурина, исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин, Николай Усков вернется в «Forbes Россия» на новую позицию редакционного директора.