РБК: новый владелец «Forbes Россия» пригласил в совет директоров бывших главредов журнала

"Для обеспечения независимости редакционный политики будет создан совет директоров, в котором большинство голосов будет принадлежать независимым директорам. Независимым будет и председатель этого органа", — сообщает в четверг издание со ссылкой на Мусаева. По его словам, он назначит треть членов Совета директоров, еще треть назначит редакция журнала, а остальные места останутся за независимыми директорами.

"Я рад, что коллеги поддержали мое предложение пригласить в совет бывших главных редакторов Forbes — Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева", — рассказал Мусаев. В свою очередь Муртазаев подтвердил изданию получение приглашения в совет директоров и сообщил, что «взял время подумать». Кашулинский, по информации РБК, отказался от предложения, Осетинская пока не прокомментировала получение приглашения.

Кроме того, новый владелец «Forbes Россия» сообщил изданию, что намерен продать журнал «ОК!» , который он приобрел в рамках сделки. «Юридически предметом сделки стали 100% долей российской компании „Ас Рус Медиа“, которая, помимо Forbes, издает также в России журнал „OK!“. Но я подчеркиваю, что мой интерес связан исключительно с Forbes, поэтому „OK!“ в самое ближайшее время будет продан», — заявил Мусаев.