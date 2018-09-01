Ещё
Власти Татарстана сохранят все пенсионные льготы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Татарстана сохранят все пенсионные льготы 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Казань
ТАСС, 1 сентября. Все пенсионные льготы будут сохранены в Татарстане, сообщил в субботу в интервью телеканалу «Россия 1» президент республики Рустам Минниханов.
"Все, что положено от региональной власти, мы все эти вопросы реализуем. Льгот в общей совокупности — где-то под 6,8 млрд рублей. Возможно, какую-то сумму придется добавить. Но однозначно я могу заверить, что по всем видам льгот, которые приняты в нашей республике, и вот эта категория, которую обозначил наш президент, они будут приняты и реализованы", — сказал Минниханов.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, предложив скорректировать предложенные ранее правительством изменения в пенсионное законодательство. В частности, он предложил сохранить льготы для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию. Кроме того, глава государства отметил, что предполагаемое повышение пенсионного возраста не должно касаться работников вредных производств.
Также президент предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет (вместо 63, как планировалось), ввести льготный режим выхода на пенсию в 50 — 57 лет для многодетных матерей, повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, предусмотреть для работодателей ответственность вплоть до уголовной за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
ТАСС: последние новости
Во Франции признали незаконными приставания к женщинам незнакомых мужчин Минпросвещения продолжит обсуждение законопроекта об опекунах Новый владелец "Forbes Россия" пообещал вывести издание на новый уровень
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов
В Англии появилась эльфийка из созвездия Плеяд2
Как «приручить» время
Юные звезды, которых ругают за «старые» лица4
Звезду «Универа» не узнали поклонники6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение