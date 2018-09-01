Власти Татарстана сохранят все пенсионные льготы

ТАСС , 1 сентября. Все пенсионные льготы будут сохранены в Татарстане, сообщил в субботу в интервью телеканалу «Россия 1» президент республики Рустам Минниханов

"Все, что положено от региональной власти, мы все эти вопросы реализуем. Льгот в общей совокупности — где-то под 6,8 млрд рублей. Возможно, какую-то сумму придется добавить. Но однозначно я могу заверить, что по всем видам льгот, которые приняты в нашей республике, и вот эта категория, которую обозначил наш президент, они будут приняты и реализованы", — сказал Минниханов.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, предложив скорректировать предложенные ранее правительством изменения в пенсионное законодательство. В частности, он предложил сохранить льготы для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию. Кроме того, глава государства отметил, что предполагаемое повышение пенсионного возраста не должно касаться работников вредных производств.

Также президент предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию в 60 лет (вместо 63, как планировалось), ввести льготный режим выхода на пенсию в 50 — 57 лет для многодетных матерей, повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, предусмотреть для работодателей ответственность вплоть до уголовной за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.