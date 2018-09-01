Эксперт: московская власть сломала жизни сотням тысяч горожан

Рассуждая об ощущениях от текущей предвыборной кампании по выбору мэра Москвы, кандидат от КПРФ Вадим Кумин назвал их очень поучительными.

— Избирательная кампания начиналась в обстановке праздника: Чемпионат мира по футболу, у всех приподнятое настроение, Никольская бурлит — все красиво, отмечают победы, — рассказал он. — Но скажу честно, все это как-то нелепо выглядит на фоне моих поездок, когда столкнулся с реальной, нефутбольной жизнью. Есть поразительные вещи. Например, 35 тысяч мертвых душ, у которых в паспорте нет ни прописки — ничего. Это значит, что они лишены полностью всех прав. 35 тысяч человек просто «не существуют», но при этом они платят за свет, за газ, за воду. То есть платить — плати, а мы тебя не видим совсем. Вот такая ситуация. Дело в том, что когда-то, лет 20−25 назад, люди приезжали в Москву работать, селились в общежитиях. Потом эти общежития начали переходить из рук в руки разным собственникам: одному, второму, третьему, пятому, шли какие-то судебные процессы, жильцов выселяли. «Федералы» предлагали их Москве, она отказывалась. Так эти 35 тысяч людей оказались ничейными, лишенными всех прав. Ну а там дальше тянутся: очередников 75 тысяч, обманутых дольщиков порядка 100 тысяч…

И это, по мнению политика, является системной недоработкой, так в России правит элита в течение 25 лет.

Более подробно о том, кто именно из московских чиновников стремится сделать в столице что-то мегамасштабное, не обращая внимания на насущные проблемы горожан, читайте в материале «Жестокий роман с московской властью — сотни тысяч поломанных судеб».

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